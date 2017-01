Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 40. kole extraligy Třinec 5:4 v prodloužení a odlepili se z poslední příčky. Nový kouč Dynama Miloš Holaň prožil vítěznou premiéru, Východočeši přerušili sérii šesti porážek. Oceláři naopak poprvé v sezoně ztratili čtyři zápasy v řadě. O výhře domácích rozhodl druhou trefou útočník Petr Sýkora, obránce Nicholas Schaus připojil čtyři nahrávky.

Domácí trenérský triumvirát Holaň, Marek, Janecký vsadil v prvním utkání po pondělním jmenování na Hübla v brance a v porovnání s posledními zápasy zcela přeskupil složení útočných formací. Od úvodního buly se lišilo i nasazení a chuť do hry v podání Dynama.

Jen co přečkalo bez úhony brzkou přesilovku, srovnal si v sedmé minutě při dorážce kotouč na holi Rolinek a otevřel skóre. Přesně po deseti odehraných minutách bylo ale vyrovnáno, když vyražený puk po Rákosově zakončení poslal nešťastně za záda svého gólmana obránce Bokroš.

Přišlo však špatné střídání Ocelářů, kvůli němuž zamířil na trestnou lavici Hrňa, strávil tam však jen deset vteřin. Zpět do hry ho poslal snadno dorážející Redenbach po Schausově nahození a Rolinkově prodloužení dráhy puku. V 18. minutě bylo však znovu vyrovnáno, když domácí zapomněli na Hrňu a ten bez přípravy prostřelil Hübla.

Do třetice šli Pardubičtí do vedení v 27. minutě zásluhou Berana, jenž přes dva bránící hráče zkusil mezi kruhy štěstí ranou zápěstím a Hamerlík nestačil zasáhnout. Zvýraznit náskok mohl v přesilovce Redenbach, jenže neuspěl.

Ve třetím dějství začali Třinečtí lépe bruslit a domácí měli rázem problémy. Dokonce i v přesilovce, kdy se protlačil do zakončení Kane a dobře mířeným bekhendem pod horní tyč vyrovnal na 3:3. V 46. minutě navíc dostal hodně prostoru na zamíření z mezikruží Roth a Třinec vedl.

Záhy však bylo znovu vyrovnáno, když od modré čáry napřáhl kanonýr Petr Sýkora. Oceláři si tak užívali těsné vedení pouze 91 sekund. Sami pak měli do konce základní hrací doby hned několik možností rozhodnout, jenže Hübl byl proti a zápas dospěl do prodloužení.

V něm čelili Oceláři přesilovce domácích čtyři na tři poté, co špatně vystřídali, ale krátce poté, co se přehoupla do druhé poloviny, fauloval Rolinek. Při následné početní výhodě Třince zlomil Roth při střele hůl a domácí po perfektní kombinaci rozhodli gólem 5,8 vteřiny před koncem. Hrdinou se stal Petr Sýkora.

Hlasy trenérů po utkání

Miloš Holaň (Pardubice): "Viděli jsme vyrovnané utkání. Vždy je velké očekávání, když se vymění trenér, co to s mužstvem udělá a neudělá, jaké to bude. Musím poděkovat fanouškům, že nás drželi celou dobu. Hráči předvedli velice zodpovědný výkon, padali tam po držkách a jeli až do konce na krev. Pochvala míří úplně na všechny hráče; přístup, který měli v tréninku, tak dokázali proměnit v zápase. Remíza v základní době je asi spravedlivá, i když jsme měli možná dost příležitostí získat výsledek na svou stranu v přesilovkách. Klukům za výkon moc děkuji."

René Mucha (Třinec): "Na obou týmech byla vidět důležitost utkání. Ani jeden z celků se nenachází v optimální herní pohodě a z toho pramenily i první góly; odražené kotouče, oba týmy se tlačily do brány a z nahozených puků padaly góly. Pro nás je velká škoda, že když jsme šli do třetí třetiny a prohrávali o gól, že se nám po otočení skóre nepodařilo vedení udržet. Dělba bodů po 60 minutách byla ale asi spravedlivá. V prodloužení rozhodla zlomená hokejka, následovalo přečíslení a těsně před jeho koncem jsme obdrželi rozhodující branku."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:4 v prodl. (2:2, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Rolinek (Havlík, Schaus), 15. Redenbach (Rolinek, Schaus), 27. M. Beran (Schaus), 47. P. Sýkora (Redenbach, Rolinek), 65. P. Sýkora (Schaus, Nahodil) - 10. Rákos, 18. Hrňa (Marosz, J. Petružálek), 42. Kane, 46. Roth (Adamský, Irgl). Rozhodčí: Úlehla, Pešina - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 6119.

Sestavy:

Pardubice: J. Hübl - Schaus, Havlík, Nedbal, Čáslava, Ščotka, Leduc, Bokroš, Zajíc - P. Sýkora, Redenbach, Rolinek - M. Beran, Tomášek, Hubáček - Bárta, Nahodil, Starý - F. Zadina, Poulíček, M. Kaut. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hamerlík - Roth, Galvas, Hrabal, Krajíček, Nosek, M. Doudera - Dravecký, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - J. Sýkora, Špirko, Chmielewski. Trenéři: Kýhos a Mucha.