Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 26. kole extraligy Hradec Králové 3:2 a po šesti prohrách tak uspěli ve východočeském derby. Vypjaté utkání rozhodl v 58. minutě gólem v přesilové hře Petr Sýkora, Mountfield tak zároveň přišel o sérii šesti výher v nejvyšší soutěži.

Derby mělo jako tradičně skvělou diváckou kulisou, kterou ještě vyšperkovala přítomnost Petra Koukala, bývalého kapitána Pardubic, jemuž fanoušci Dynama nemohou odpustit letní příchod k rivalovi.

Zápasu nechyběly emoce a nasazení, ale oba týmy hrály hlavně pozorně dozadu. Dynamo bylo střelecky aktivnější a jejich první šanci neproměnil Treille. Hosté se svému bývalému brankáři Kacetlovi připomněli dělovkou Pláňka. Už devátá minuta přinesla první vážnější rozmíšku mezi Poulíčkem a Zámorským, ale na gól se čekalo až do 19. minuty, kdy se při pardubické přesilovce trefil z mezikruží Marosz.

Ve druhé třetině se role obrátily a aktivnější byl Mountfield. Dynamo z minima šancí vytěžilo maximum a po Rolinkově dorážce ve 25. minutě vedlo o dvě branky. Tentokrát už hosté dokázali odpovědět. Graňákova střela v přesilovce sice zazvonila na tyč, ale v oslabení se po pěkné nahrávce Červeného trefil Dragoun.

Vstřelená branka hosty nabudila a Kacetl musel likvidovat rány Zámorského a Džerinše. V urputném boji plném osobních soubojů ryze gólové šance nepřicházely ani z jedné strany. Dynamo se po delší době dostalo ke slovu v závěru druhé části, když Petr Sýkora z velkého úhlu netrefil odkrytou branku.

Hradečtí se vyrovnání dočkali ve 45. minutě, kdy se po Pláňkově střele podruhé v zápase trefil tečující Dragoun. Skóre mohl vzápětí otočit Radovan Pavlík, ale Kacetl skvělým zákrokem Pardubice zachránil.

Domácí v dalším průběhu nezužitkovali dvě přesilovky, a tak jediným momentem, který vyvolal rozruch, bylo krvavé zranění Tomáška. Rozhodčí tvrdý náraz na mantinel neposoudili jako nedovolený a emoce na ledě ještě vzrostly.

V bouřlivé atmosféře se dokázali lépe zkoncentrovat pardubičtí hráči a v 58. minutě znovu převážil stav na jejich stranu Petr Sýkora, který po přihrávce Marosze zakončoval do prázdné branky. Hradec měl závěr kvůli vyloučení závěr ztížený a vyrovnat nedokázal ani při hře bez brankáře, když Gregorcova střela skončila na tyči.

Miloš Holaň (Pardubice): "V první řadě chci poděkovat všem fanouškům, co přišli, ve spojení s výsledkem to byla třešinka na dortu. Od rána jsme hráče připravovali, protože je to výjimečný zápas. Derby mezi kluby i městy, a hráči k tomu tak musí přistupovat. Ze začátku to byla taktická bitva o střední pásmo, ale jinak jsme hráli velmi dobře, podařilo se nám rozhodnout v přesilových hrách. Sehráli jsme je velmi dobře, i když kaňkou je inkasovaný gól právě v početní výhodě. Vedení s tak silným soupeřem jsme si možná trochu nevážili a nechali Hradec srovnat. Hráči jsou dobití a to je asi ta cesta k vítězství, tedy týmový výkon podpořený výborným Kacetlem vzadu a konečně vítězství v derby."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Skvělá atmosféra v hledišti dala zápasu punc výjimečností a myslím, že si ho všichni užili. Hráčům jsme za výkon poděkovali, od druhé třetiny jsme z hlediska nasazení a obětavosti podali velmi dobrý výkon. Domácí jsme přestříleli a měli spoustu šancí, bohužel jsme je neproměnili. O výsledku rozhodly skvěle sehrané přesilovky Pardubic, které jsme nedokázali ubránit, ačkoliv jsme se na ně připravovali."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Marosz (Trončinský, Cardwell), 25. Rolinek (Mojžíš, Marosz), 58. P. Sýkora (Marosz, Rolinek) - 28. Dragoun (Červený), 45. Dragoun (Pláněk, Berger). Rozhodčí: Hejduk, M. Petružálek - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:10, navíc Poulíček - Dragoun, Pláněk všichni 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Dušek, M. Beran - M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský - M. Látal, Koukal, Červený - Köhler, Dragoun, R. Pavlík - Cingel, Džerinš, Kukumberg - Berger, Tuominen, Miškář. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.