Pardubice - Hokejisté Olomouce vyhráli ve 42. extraligovém kole v Pardubicích 3:2 po nájezdech. Dynamo od deváté minuty vedlo, ale po brance Romana Vlacha ve 35. minutě se šlo do třetí třetiny za vyrovnaného stavu. Ve třetí části Pardubice nevyužily dvojnásobnou přesilovku a Olomouc byla po gólu Jakuba Hermana z trestného střílení k bodům blíže. Jenže Petr Sýkora srovnal a zápas dospěl do prodloužení a nájezdů. V nich se trefil jen olomoucký Petr Strapáč a zařídil, že Dynamo se propadlo na poslední místo tabulky.

Týmy před zápasem dělila v tabulce jediná pozice, ale zároveň 11 bodů. Olomouc ještě živí naději na předkolo play off a v Pardubicích začala ofenzivně, jenže minutový tlak nezužitkovala. Naopak při protiútoku netrefil opuštěnou branku Rolinek. Zatímco hosté svou početní výhodu nezužitkovali, Dynamo se díky Nahodilově dorážce radovalo z vedení.

Vyrovnání měl na hokejce Mikúš, který se protáhl před branku, jenže její odkrytou část netrefil. Nevedlo se ani na druhé straně Rolinkovi, jehož vychytal Konrád. Pardubice postupně přebíraly iniciativu a počítaly více šancí. Olomoucký gólman musel rychle sklapnout betony při střele Bárty a poradil si se samostatnou akcí Berana.

Po polovině zápasu gólových možností ubývalo a ke změně skóre nevedla ani hra ve čtyřech na obou stranách. Olomouc se přesto propracovala k vyrovnání. Vlach nahodil kotouč od mantinelu a ten po tečích dvou pardubických hráčů doplachtil do sítě. Dynamo mohlo následně odpovědět při přesilovce, ale Petru Sýkorovi v dobré pozici přeskočil kotouč hokejku.

Do třetí části vstoupily oba týmy s opatrnou taktikou, postupně však byly k vidění i velké šance. Dvakrát za sebou byli blízko ke gólu hosté: Holec při přečíslení nevyzrál na Hübla a Strapáčovi při přesilovce chybělo pár centimetrů, aby dotlačil puk do sítě. Na druhé straně přestřelil osamocený Schaus. Dynamo pak dvakrát za sebou hrálo ve dvojnásobné přesile, ale dohromady takřka minutu a půl nedokázalo zužitkovat.

A přišel trest. Při klasickém oslabení ujel do brejku Herman a Čáslava ho zezadu podrazil. Následné trestné střílení olomoucký útočník střelou k tyči bezpečně proměnil. Olomouc se ale z vedení radovala jen necelou minutu. V pokračující výhodě totiž netypicky střelou švihem od modré čáry srovnal Sýkora. Krátce poté spálil velkou šanci nehlídaný Mikúš.

Zápas přes dramatickou třetí třetinu dospěl do prodloužení. Pardubice neproměnily brejk dvou proti brankáři a Olomouc krátce nato dostala k dispozici přesilovku. V ní hosté soupeře mačkali, ale víc než Škůrkovu ránu do tyče nevytěžili. Zkrácenou početní výhodu nevyužili ani domácí, a tak musely rozhodnout nájezdy. Bod navíc vystřelil Olomouci Strapáč.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Utkání mohlo hodně napovědět a napovědělo. Chtěli jsme hrát na začátku aktivně, ale bohužel hned ve třetí minutě jsme udělali faul ve středním pásmu, takže jsme se moc nedostali do tempa. Neměli jsme dobrý pohyb, ale paradoxně jsme vedli. Na druhou třetinu jsme museli v kabině zvýšit hlas a na ledě se to projevilo, ale znovu jsme dostali vlastní gól. Opakuje se to už třetí zápas, co jsem u týmu. Pořád jsme měli spoustu šancí na vítězství, možnosti byly i v prodloužení, navíc jsme nevyužili přesilovky pět na tři. Z výsledku jsme zklamaní."

Jan Tomajko (Olomouc): "Věděli jsme, že je to velmi důležitý zápas, protože jsme v tabulce před Pardubicemi. A povedlo se nám získat dva body. Jsou to pro nás body zlaté a jsme za ně velice spokojení."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branka a nahrávky: 9. Nahodil (Rolinek, Redenbach), 53. P. Sýkora (Redenbach) - 35. Roman Vlach (Strapáč), 53. Herman z trest. střílení. rozhodující sam. nájezd Strapáč. Rozhodčí: Šír, Rohatsch (Něm.) - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:0. Diváci: 7315.

Pardubice: J. Hübl - L. Havlík, Schaus, Čáslava, Nedbal, Zajíc, Bokroš, Ščotka, Leduc - P. Sýkora, Redenbach, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, Hubáček - M. Beran, Nahodil, F. Zadina - Starý, Poulíček, Bárta. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Jaroměřský, Rašner, Houdek, J. Galvas - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Strapáč - T. Mikúš, Herman, Holec - Fořt, P. Mrázek, Matai. Trenéři: Venera a Tomajko.