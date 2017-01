Právě zveřejněno

Liberec - Hokejisté Pardubic dokázali ve 43. kole extraligy zvítězit po obratu na ledě vedoucího Liberce 6:3 a posunuli se z poslední pozice o bod před Karlovy Vary. Dynamo se dočkalo plného zisku po měsíčním čekání. Hosté sice prohrávali po první třetině 1:3, ale díky čtyřem gólů ve třetí třetině se radovali z prvních bodů proti Bílým Tygrům v sezoně. Dvěma góly se na tom podílel obránce Marek Trončinský, čerstvá posila Pardubic z Mladé Boleslavi.

"Vyšlo to parádně, lepší premiéru jsem si snad ani nemohl přát. Nevypadalo to s námi vůbec dobře, prohrávali jsme o dvě branky a Liberec nás v první třetině přehrával. Od druhé třetiny už byl náš výkon velmi dobrý. Je to paráda a jsme nadmíru spokojení, že jsme dokázali porazit prvního a vezeme si odsud tři body," zářil spokojeností Trončinský.

Hned v úvodu hrály Pardubice přesilovou hru a nebezpečně pálil Schaus, Lašák byl ale připraven. Na druhé straně se v hostující brance vyznamenal Růžička proti Vantuchově dělovce. Poté se ocitl v šanci Redenbach, Lašák ale jeho střelu vytěsnil betonem.

Do vedení se tak dostali domácí Bílí Tygři, když Bartovičova střela přes obránce skončila až za překvapeným Růžičkou. Dynamo vyrovnalo v další přesilovce. První branku v dresu Pardubic si připsal Trončinský. Liberečtí si ale vzali vedení rychle zpět. Odražený puk napálil dělovkou pod horní tyč Jánošík. A za další dvě minuty přidal třetí branku domácích kapitán Radivojevič.

V úvodu druhé části mohl zvýšit Jelínek, Růžička ale proti jeho střele do poloodkryté branky předvedl parádní zákrok. Domácí to mohlo mrzet dvojnásob, protože ve 26. minutě snížil na rozdíl jediné branky bekhendovou střelou Tomášek.

Liberec mohl odpovědět v téměř minutové přesilovce pěti proti třem a zasypal Růžičku sprškou střel. Pardubický brankář ale svůj tým podržel a vyznamenal se zejména proti Bulířově šanci. V závěru druhého dějství hráli přesilovku také Východočeši, největší šanci měl ale domácí Vantuch, který se ocitnul sám před Růžičkou. Z bezprostřední blízkosti však nedokázal přehodit beton hostujícího brankáře.

Pardubicím výborně vyšel nástup do třetí třetiny a ve 42. minutě se dočkaly vyrovnání. Do brejku se dostal Ján Sýkora a perfektním bekhendovým blafákem nedal Lašákovi šanci. Hosty vyrovnávací branka nabudila a najednou jich byl plný led.

Za svou aktivitu pak byli odměněni vedoucím gólem a druhou přesilovku v zápase využil důrazný Rolinek. Blízko vyrovnání byl pět minut před koncem Ordoš, jeho střela ale zamířila pouze do levé tyče. Udeřili tak znovu hosté a hned po vhazování se přesně trefil Redenbach.

Domácí ještě zkusili zápas zdramatizovat a dvě minuty před koncem utkání odvolali Lašáka. Kontaktního gólu se však nedočkali, naopak trefou do opuštěné klece upravil Trončinský na konečných 6:3. Dynamo tak po devíti zápasech dosáhlo na tři body.

"Za svůj výkon jsme si dnes vyhrát nezasloužili. Pardubice jsme rozhodně nepodcenili, ale chyběla nám trochu pokora. Zápas jsme měli dobře rozehraný, ale nemůžeme hrát na krásu. Navíc jsme udělali příliš individuálních chyb. Musíme se vrátit k tvrdé práci, která nás vynesla až na první místo," uvedl kapitán Liberce Branko Radivojevič.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili slušně, soupeře jsme přehrávali a dali jsme tři góly. Také na začátku druhé třetiny jsme měli velké šance a mohli jsme zápas definitivně zlomit na naší stranu. Bohužel jsme góly nedali a také jsme trestuhodně nevyužili přesilovky. Pak se zápas začal otáčet. Soupeř začal věřit v dobrý výsledek a my jsme naopak trochu věřit přestali. Ve třetí třetině jsme už nemohli najít recept na dobře hrající hosty, byli jsme slabší v soubojích. Neměli jsme ani štěstí, které jsme si ale dnes rozhodně nezasloužili. Vrcholem pak byl pátý gól, který byl vlastní a úplně nás zlomil."

Miloš Holaň (Pardubice): "První třetina nám nevyšla. Liberec byl jasně lepší a svou aktivitu přetavil také v branky. Do druhé třetiny však nastoupilo úplně jiné mužstvo. Klíčové bylo, že se nám podařilo ubránit všechna oslabení, včetně toho ve třech. Poté jsme začali pomalu věřit tomu, že se zápas může otočit v náš prospěch. Musím hráče za výkon ocenit. Jsou to pro nás nesmírně cenné tři body."

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 3:6 (3:1, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 12. Bartovič, 18. Jánošík (P. Jelínek), 20. Radivojevič (R. Šimek) - 16. Trončinský (Čáslava, D. Tomášek), 26. D. Tomášek (Schaus), 42. J. Sýkora, 49. Rolinek (Nahodil), 56. Redenbach, 60. Trončinský (P. Sýkora, Redenbach). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - D. Jelínek, Suchánek. Vyloučení: 7:8, navíc J. Vlach (Liberec) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 5998.

Sestavy:

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Valský, Bulíř, Radivojevič - Svačina, P. Jelínek, Ordoš - Lakatoš, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Pardubice: Martin Růžička - Trončinský, Schaus, Čáslava, Nedbal, L. Havlík, Bokroš - P. Sýkora, Redenbach, Rolinek - J. Sýkora, Nahodil, P. Hubáček - M. Beran, D. Tomášek, F. Zadina - Starý, M. Kaut, Bárta - od 41. navíc T. Kaut. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.