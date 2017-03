Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v pátém kole skupiny o umístění na 11. až 14. místě na domácím ledě nad Zlínem 3:2 v prodloužení. Hosté, kteří hráli celý zápas jen na tři formace, dvakrát vedli, ale Dynamo pokaždé srovnalo a dovedlo zápas do prodloužení. Zápas rozhodl v čase 64:52 kapitán Východočechů Tomáš Rolinek.

Opatrný úvod rozčísla první šance až po pěti minutách, kdy Gazdovu odraženou střelu odpálil z brankoviště Trončinský. Dynamo si drželo střeleckou převahu, ale na dlouhou dobu zahrozilo jen šancí Bárty, jehož střelu vykopl brankář Šimonů chytající v 17 letech v extralize premiérově.

Skóre se poprvé měnilo v 15. minutě, kdy pěknou kombinaci do prázdné branky zakončil Goiš. Pardubice sice na začátku druhé části nevyužily 18 vteřin přesilovky pět na tři, ale před polovinou zápasu přece jen srovnal po individuální akci Tomášek.

Dvojnásobnou výhodu, a to dokonce 41 vteřin, měli i hosté a velkou Ostřížkovu šanci musel likvidovat Růžička. Remízový stav pak vydržel i přes šanci Sýkory do samotného závěru druhé části. Do kabin šli nakonec s lepší náladou hosté, když se z mezikruží trefil Kratochvíl a připsal si premiérový gól v extralize. Do konce druhé části v tu chvíli zbývaly tři desetiny vteřiny.

Pardubice srovnaly na začátku třetí části, do které vstoupily s velkou ofenzivní snahou. Po kličkované obranou zakončil přesně Ján Sýkora. Zcela otočit skóre mohl následně Rolinek, ovšem přečíslení zakončil vedle branky. Oba týmy si pak připravily po několika slibných šancích, ale žádnou vyloženě gólovou.

Zápas tak dospěl do prodloužení. V něm ani jeden tým nevyužil přesilovku čtyři na tři. Rozhodl nakonec osm a půl vteřiny před koncem nastavení Rolinek, jenž zakončil akci Trončinského vracejícího se z trestné lavice.

Hlasy trenérů po zápase:

Pavel Marek (Pardubice): "Zápas se postupně rozjížděl, až třetí třetinu to mělo správné extraligové tempo. Musím pochválit Martina Růžičku, který odvedl v bráně výborný výkon a zvládl řadu těžkých situací. Jsem rád, že se kluci po nešťastném gólu v závěru druhé části dokázali zvednout a že jsme v prodloužení zvítězili. Je to pro nás hodně důležitá výhra."

Robert Svoboda (Zlín): "Začátek byl vlažnější, ale potom se to docela zvedlo a byly k vidění pěkné hokejové akce. Pro nás to byla možnost vyzkoušet další hráče včetně juniorského brankáře. Potěšilo nás, jak si s tím poradili. Remíza po základní hrací době byla spravedlivá, pak byli domácí šťastnější."

HC Dynamo Pardubice - PSG Zlín 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Tomášek (Bárta), 42. J. Sýkora (Hubáček, Nedbal), 65. Rolinek (Trončinský) - 15. Goiš (Ostřížek, Chytil), 40. M. Kratochvíl. Rozhodčí: Kika, Kubičík - V. Hanzlík, Ganger. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 2211.

Pardubice: Martin Růžička - Ovčačík, Trončinský, Chaloupka, Nedbal, Ščotka, Zajíc - Bárta, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, Tomášek, Hubáček - M. Beran, T. Kaut, Panna - Špirko, od 41. navíc Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Zlín: Šimonů - Chmelíř, Matějíček, Řezníček, Marušák, Ferenc, Gazda, Váňa - Ondráček, Popelka, O. Veselý - Kovařík, M. Kratochvíl, Honejsek - Ostřížek, Chytil, Goiš. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.