Praha - Poslední čtvrtinu základní části načne páteční 40. kolo hokejové extraligy. Otevřený je boj na všech frontách, byť obhájce titulu Liberec si po převzetí vedení vybudoval v čele již pětibodový náskok. Každé zaváhání bude s blížícím se koncem o to citelnější. A platí to i pro poslední Pardubice, které proti druhému Třinci povede ze střídačky poprvé nový kouč Miloš Holaň.

Dynamu začíná nová kapitola bez Pavla Rohlíka, jenž vedl klub nejen z pozice trenéra, ale rovněž jako generální manažer a předseda představenstva. Na střídačce bude zcela nově složené trenérské trio, v němž Holaně doplňují Pavel Marek a Otakar Janecký. Alespoň drobným pozitivem v mizérii Východočechů, kteří prohráli šestkrát za sebou, bylo úterní volno a s ním spojený větší čas na přípravu.

"Měli jsme tak určitý prostor na to, abychom s hráči našli nějakou společnou řeč. Musíme hlavně zvednout hlavy, držet jeden za druhého a působit jako tým, ne jako individuality," řekl ČTK Holaň.

Pětačtyřicetiletý bývalý bek prožije do určité míry pikantní start, neboť v Třinci hrával na sklonku kariéry a bylo to jeho poslední tuzemské působiště v roli hráče. "Neberu to ale tak. Nemůžeme se koukat na to, proti komu hrajeme. Pro nás je každý tým soupeřem, k němuž musíme mít respekt. Ale zároveň se musíme držet naší víry, taktiky a jít do každého utkání s touhou vyhrát," prohlásil Holaň.

Třinec se na prahu poslední čtvrtiny herně trápí a odráží se to i na výsledcích. Nedávný lídr tabulky prohrál čtyři z posledních pěti utkání a na vedoucí Liberec najednou pět bodů ztrácí. Minule při derby ve Vítkovicích navíc Oceláři šestkrát inkasovali (3:6) a poprvé v sezoně zůstali tři zápasy po sobě bez bodového zisku. "Dostali jsme hodně gólů, ale jdeme dál. Musíme se poučit z chyb," řekl útočník Vladimír Dravecký.

Ocelářům se do sestavy vrací uzdravený Galvas, schází už pouze dlouhodobý marod Růžička. S Pardubicemi vyhráli Třinečtí pětkrát v řadě.

Navzdory současné výsledkové krizi je Kometa stále lídrem tabulky v zápasech na domácím ledě. V posledních třech duelech v novém roce jsou ale Brňané štědrým hostitelem. Nechali všechny body Spartě a Olomouci, porazili pouze Liberec. Nyní narazí na Zlín.

"Chceme vyhrát, bude to hodně důležitý zápas. Potřebujeme potěšit i diváky, které jsme minule zklamali," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný. "Zlín výměnou trenérů radikálně změnil styl hry. My musíme začít dávat góly. To je věc, která nás trápí. S góly by přišla i pohoda," dodal Pokorný. Na marodce Brna jsou vedle dlouhodobě zraněných Erata a Zaťoviče ještě obránci Kováčik a Bartejs.

Berani se přetahují při stejném počtu bodů s Mladou Boleslaví o desáté místo. V posledních dvou zápasech venku vyšli naprázdno v Chomutově a Karlových Varech. "Body potřebujeme. Jsme si vědomi síly Komety, nic na tom nemění ani zranění hlavních opor. I když nás čeká těžký zápas, tak si myslím, že se dá vyhrát i v Brně," poznamenal zlínský kouč Robert Svoboda, který bude postrádat pouze zraněného obránce Horáka. Do hry se už zapojí uzdravený útočník Chytil.

Třetí Litvínov v předchozím zápase porazil Pardubice, ale promrhal v něm dvoubrankový náskok, z čehož si odnesl ponaučení. "V příštím utkání nesmíme dovolit, abychom takový výpadek opakovali. Musíme hrát celé utkání naplno. Proti Olomouci budeme chtít získat všechny tři body, nebude to ale nic jednoduchého, hrají nepříjemný hokej. Dvakrát jsme je sice porazili, ale pokaždé to bylo vyrovnané a s minimem šancí," řekl o souboji s Hanáky útočník František Lukeš.

Olomouc po virové epidemii ožila a trápící se tým je po výhrách nad Brnem a Vítkovicemi najednou zpátky v boji o desítku. Špatnou zprávou je ale zranění nejproduktivnějšího hráče Juraje Mikúše, který se přidal k dlouhodobým marodům Řípovi a Skrbkovi. "Takové dva zápasy jsme potřebovali, pro kluky to je velká vzpruha. Chceme v takových výkonech samozřejmě pokračovat," řekl olomoucký trenér Jan Tomajko, jehož tým si proti Litvínovu připsal v posledním měření sil zatím své nejvyšší vítězství v sezoně (7:1).

Chomutovu vůbec nevyšla dohrávka 39. kola v Hradci Králové, odkud si odvezl debakl 3:9. "Tenhle výsledek musíme nechat na zimáku v Hradci," prohlásil chomutovský útočník Michal Vondrka. Piráty nyní čeká podkrušnohorské derby s Karlovými Vary, v neděli pak ve speciálních dresech přivítají Vítkovice. Na programu bude akce "Piráti Chomutov pro nemocnici" a hráči ho odehrají v lékařských trikotech.

Karlovy Vary mají Chomutov za špatně čitelného soka. "Hrajete s nimi a vypadá to, že máte zápas pod kontrolou. Pak najednou zapnou, mají krátkou fázi, kde zaberou a duel rozhodnou ve svůj prospěch. Hlavně v závěru to dokážou a vy z bodového úspěchu nemáte nic," poznamenal asistent trenéra Mikuláš Antonik. Do utkání zřejmě nezasáhnou nemocný Flek a Mullane.

První Bílé Tygry čeká souboj s rozjetou Plzní, která po bídném vstupu do sezony šplhá vzhůru, bodovala sedmkrát za sebou a upevňuje svou pozici v desítce. I Liberec je ale v pohodě - vyhrál osm z posledních deseti utkání, pokaždé navíc s plným bodovým ziskem.

Západočeši věří, že ani pod Ještědem nevyjdou naprázdno. "Docela nám tuhle sezonu jdou venkovní zápasy, tak to snad potvrdíme. Dokázali jsme proti Liberci uspět i minule. Musíme hrát tak, jak jsme hráli první třetinu naposledy proti Spartě. Máme určitě na to, abychom je porazili. Hlavně je potřeba dál postupně sbírat body. Do konce základní části už moc zápasů nebude a jde o hodně," řekl plzeňský bek Peter Čerešňák.

Mladá Boleslav je dalším klubem na hraně účasti ve vyřazovacích bojích. Z desáté příčky ztrácí právě na devátou Plzeň tři body, ale Středočechům dýchá na záda Zlín se stejným ziskem a také Olomouc. Hanáci sice ztrácejí pět bodů, ale mají dvě utkání k dobru. I proto potřebují Mladoboleslavští proti Hradci Králové zabrat. Mountfield je však v poslední době ve velké pohodě a vyhrál šest z posledních sedmi utkání.

Sparta, čerstvý finalista Ligy mistrů, odehraje svůj domácí zápas s Vítkovicemi až v úterý.

Statistické údaje před pátečními zápasy 40. kola Tipsport extraligy: HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 0:4, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tyler Redenbach 30 zápasů/26 bodů (9 branek + 17 asistencí) - Rostislav Marosz 39/26 (13+13). Statistiky brankářů: Martin Růžička 3,41 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,12 procenta, Jaroslav Hübl 3,46 a 89,00 - Šimon Hrubec 2,70, 93,44 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,49 a 91,39. Zajímavosti: Pardubice povede poprvé nový trenér Miloš Holaň s asistenty Pavlem Markem a Otakarem Janeckým. Nahradili kouče Pavla Rohlíka a asistenta Michala Mikesku. Rohlík v klubu v pondělí skončil i na pozici generální manažera a v představenstvu, jehož byl šéfem.

Dynamo prohrálo šestkrát za sebou a získalo v této sérii jediný bod.

Oceláři vyšli třikrát za sebou bodově naprázdno.

Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech s Pardubicemi pětkrát za sebou. HC Verva Litvínov (3.) - HC Olomouc (12.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 3:2 po sam. nájezdech, 1:7. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 39/34 (15+19) - Juraj Mikúš 33/22 (9+13). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 1,89, 93,33 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,75 a 91,79 - Branislav Konrád 2,34, 89,83 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,39 a 83,33. Zajímavosti: Litvínov doma bodoval v 16 z posledních 17 domácích zápasů a z toho patnáctkrát vyhrál.

Olomouc po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou naplno bodovala.

Litvínovský obránce Karel Kubát může sehrát 500. zápas v extralize, útočník Miloslav Hořava by mohl v neděli ve Zlíně nastoupit ke 400. utkání v domácí nejvyšší soutěži. Piráti Chomutov (7.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:4 v prodl., 5:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 39/38 (19+19) - Tomáš Rachůnek 38/18 (7+11). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,67, 89,61 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,54 a 88,78, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - David Honzík 3,01 a 89,50, Tomáš Závorka 2,90 a 89,25, Tadeáš Dvořák 3,00 a 85,00. Zajímavosti: Piráti po čtyřech zápasech bez ztráty bodu prohráli v úterý v Hradci Králové 3:9.

Energie bodovala třikrát z posledních čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhrála. BK Mladá Boleslav (10.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 v prodl., 3:1, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 35/30 (11+19) - Jaroslav Bednář 37/35 (8+27). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,50, 92,31 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,77 a 91,42, Tomáš Halász 5,26 a 81,54 - Patrik Rybár 1,94, 92,56 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,65, 91,21 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Mladá Boleslav prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich jen tři body.

Mountfield vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a získal v nich 18 bodů. Venku ale Hradec Králové zvítězil jen ve dvou z posledních šesti duelů.

Mladá Boleslav porazila doma Hradec Králové ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou.

Mladoboleslavský útočník Petr Vampola v sobotu oslaví 35. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Škoda Plzeň (9.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 5:0, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 38/28 (12+16) - Dominik Kubalík 38/34 (23+11). Statistiky brankářů: Roman Will 1,52, 94,20 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,79, 92,41 a třikrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77. Zajímavosti: Bílí Tygři doma čtyřikrát za sebou naplno bodovali.

Plzeň sedmkrát za sebou bodovala, z toho pětkrát naplno a dvakrát podlehla v nastavení. HC Kometa Brno (4.) - PSG Zlín (11.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 4:2, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 36/34 (14+20) - Roberts Bukarts 37/28 (14+14). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,25, 91,49 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 1,99 a 92,68, Marek Čiliak 2,60 a 89,01 - Libor Kašík 2,75, 90,94 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75. Zajímavosti: Kometa prohrála čtyři z posledních pěti zápasů a získala v nich jen tři body.

Zlín vyhrál čtyři z posledních šesti zápasů.

Slovenský obránce Jozef Kováčik z Brna může sehrát 300. zápas v české extralize. Další program: Neděle 22. ledna - 41. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (vzájemné zápasy v sezoně: 3:2, 4:1, 5:1), HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (2:1, 3:4, 1:0), 15:30 Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera (3:2, 4:0, 3:4 v prodl.), 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary (5:1, 2:0, 3:5), 17:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav (2:0, 2:1, 3:4 v prodl.), Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (1:3, 5:1, 3:4), 17:20 PSG Zlín - HC Verva Litvínov (6:3, 4:1, 1:2; ČT Sport).