Olomouc - Stříbrnou a bronzovou medaili za vrh koulí přivezla ze dvou atletických závodů handicapovaných ve Spojených arabských emirátech (SAE) paralympijská vítězka Eva Kacanu. Letos třiapadesátiletou handicapovanou sportovkyni, která před 20 lety skončila kvůli ochrnutí obou nohou na invalidním vozíku, dnes v Olomouci po návratu ze SAE přivítala parta kamarádů. V ulicích města byly instalovány billboardy, na kterých je fotografie Kacanu s medailemi.

Bronzovou medaili Kacanu získala na Světovém poháru tělesně postižených atletů v Dubaji a stříbrnou na mezinárodním mítinku v Šardžá. "S medailemi jsem spokojená, s výkony (5,25 metru v Dauhá a 5,45 v Šardžá) už méně. Některé mohly být samozřejmě lepší," řekla novinářům Kacanu.

Atletické soutěže v SAE jsou pro evropské sportovce podle Kacanu velmi důležité. "Kvůli teplotním podmínkám tady teď nemáme moc možností závodit," podotkla Kacanu. Světový pohár v Dubaji byl zároveň kvalifikací na mistrovství světa a Evropy.

Handicapovaná atletka v následujících měsících plánuje intenzivní trénink a účast na několika atletických závodech. "Můj cíl je znovu překonat hranici šesti metrů koulí a v disku 12 metrů," řekla Kacanu.

Kacanu se na vrh koulí zaměřila tři roky poté, co v roce 1996 skončila na invalidním vozíku. V následujících letech se stala reprezentantkou ve vrhu koulí, paralympijskou vítězkou, mistryní světa a světovou rekordmankou.

Ukončit atletickou kariéru zatím neplánuje. "Už několik let říkám, že skončím, ale když mi to jde, tak si říkám, proč končit. Jednak mě to baví a jednak mně to jde. Stále se držím ve světovém žebříčku do osmého místa," podotkla Kacanu.