Brusel - Diskuse pléna europarlamentu o rizicích možného zneužívání médií v Česku trvala dnes dopoledne přibližně hodinu. Před pouhými dvěma či třemi desítkami svých kolegů v ní vystupovali především čeští europoslanci. Eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, která na jednání zastupovala Evropskou komisi, tak v závěru debaty poděkovala za možnost trochu se poučit o české domácí politice. Řada vystupujících, včetně zástupkyně komise, uváděla, že v České republice není situace, která by se dala označit za systematické ohrožení demokratického uspořádání země.

Problematika se na program dnešní bruselské miniplenární schůze dostala v první polovině května, tedy nedlouho poté, co v ČR na veřejnost pronikly nahrávky údajně dokazující, že tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš ovlivňoval obsah médií, která v minulosti vlastnil a která šéf hnutí ANO posléze předal do svěřeneckého fondu.

Debata dnes skončila bez formálního závěru, který se ovšem ani neočekával.

Babišův postup označil za nepřijatelný místopředseda europarlamentu Pavel Telička (ANO), který zdůraznil, že ČR má funkční demokratické instituce schopné se s podobnými věcmi vypořádat. "Česká média a čeští novináři mají svobodu dělat svou práci pořádně," poznamenal.

Debata podle jeho názoru ale smysl měla, když ukázala, že téma nebylo něčím, čím by se měl Evropský parlament v této podobě zabývat. "Byl tam pro mne prostor i komu, abych řekl, co je pro mne na domácí české scéně to podstatné... a to je především soubor otázek o budoucnosti EU, její další vývoj, naše postavení v ní, klíčová témata reformního charakteru," řekl novinářům.

Jeho lidovecký kolega Tomáš Zdechovský míní, že se ukázala zbytečnost celé debaty. "Má smysl debatovat o svobodě médií jako celku, je třeba si připomínat důležitost plurality a nezávislosti médií v celé EU," poznamenal a připomněl situaci v italských médiích v éře premiéra Silvia Berlusconiho. Ve svém vystoupení připomněl, že Česko dlouhodobě patří mezi země, které mají velmi svobodný tisk. "Je to selektivní vnímání jedné ze zemí. Minule to bylo Polsko, pak je to Maďarsko a teď do stejného balíku hážeme Českou republiku," prohlásil s tím, že debata dělá ČR jen ostudu.

Podle Babiše samotného ale dělají ostudu Česku "chrabří europoslanci za TOP09 a KSČM". "Před prázdným plénem. Přišlo asi 20 poslanců z 751. Skvělá akce," napsal dnes dopoledne Babiš na twitteru.

Za KSČM vystoupila v europarlamentu Kateřina Konečná, která upozornila, že to nebylo poprvé, kdy byl nezávislý výkon médií v některé zemi zkomplikován, či znemožněn politiky. "Případ, který tak dnes řešíme, není bohužel příliš ojedinělý a musíme si přiznat, že sami moc nevíme, jak těmto situacím efektivně předcházet," poznamenala.

V souvislosti s Babišovou kauzou jsou podle ní v konfliktu zájmů nejen Telička, ale také Guy Verhofstadt, šéf liberální frakce ALDE, do které ANO v europarlamentu patří, i eurokomisařka Věra Jourová, která dříve byla výraznou tváří Babišova hnutí.

Europoslanec Jiří Pospíšil (za TOP 09) v diskusi příliš smyslu neviděl. "Od počátku jsem upozorňoval na to, že nelze čekat, že Evropský parlament může vyřešit problémy s Andrejem Babišem v České republice," řekl ČTK.

Jan Zahradil z ODS poznamenal, že jediný prostředek, jak věc vyřešit, je utkat se s Babišem ve volbách. "Ani komise ani parlament tuhle věc nevyřeší. Špinavé prádlo se má prát doma a já vás ujišťuji, že my si ho doma také vypereme," podotkl v rozpravě.

"Komise má jen velmi omezené pravomoci, pokud se týká svobody a plurality médií. To neznamená, že jsme vůči možným ohrožením slepí," zdůraznila v závěru diskuse eurokomisařka Malmströmová.