Vatikán - Papež František dnes u příležitosti nového roku vyzval všechny lidi dobré vůle, aby neztráceli naději v lepší svět. Při mši ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu také řekl, že lidé by si měli uchovat vnitřní svobodu ohroženou "leptavou banalitou konzumu". Papež zároveň vyzval k modlitbám za uprchlíky, kterým by se podle něj měli všichni snažit co nejvíce pomáhat.

František vybídl věřící, aby si každý den našli chvilku na rozjímání a uchránili si tak vnitřní svobodu. Ta je podle něj ohrožena "leptavými banalitami" jako je konzum, přemíra prázdných slov či zbytečné stěžování si. "Zahoďme břímě minulosti a začněme od toho, co je opravdu důležité," řekl František.

Při loučení se starým rokem v neděli papež ve Vatikánu káral lidstvo za to, že válkami, lží a nespravedlností pokazilo rok 2017. "Války jsou flagrantním projevem absurdní pýchy," řekl na Silvestra František. Lidské, sociální a ekologické škody podle něj ale způsobují i malá provinění proti lidskosti, pravdě a bratrství.