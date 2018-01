Papež František se po příletu do Chile setkal s prezidentkou Michelle Bacheletovou.

Papež František se po příletu do Chile setkal s prezidentkou Michelle Bacheletovou. ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Santiago de Chile - Papež František dorazil do chilské metropole, kde ho na letišti přívítala tamní prezidentka Michelle Bacheletová. Hlava katolické církve v úterý zahájí oficiální program své návštěvy Chile, kde je během svého pětiletého pontifikátu poprvé. Na papežovu bezpečnost bude dohlížet na 18.000 policistů.

Tato sedmnáctimilionová jihoamerická země hostila naposledy hlavu katolické církve v roce 1987, kdy jí byl papež Jan Pavel II. V Chile tehdy vládl ještě diktátor Augusto Pinochet a ke katolické víře se tam hlásilo na 70 procent obyvatel. Nyní je tento počet asi o deset procent nižší.

S prezidentkou Bacheletovou, jejíž otec byl jednou z prvních obětí Pinochetovy diktatury, se papež v úterý oficiálně setká v prezidentském paláci. Bacheletová, která je nevěřící, proslula jako reformátorka, mimo jiné pomohla k uzákonění registrovaného partnerství homosexuálů a povolení interrupcí alespoň ve výjimečných případech.

Nejsledovanějším bodem úterního papežova programu, který se bude celý odehrávat v Santiagu de Chile, bude mše v O´Higginsově parku. Na rozloze asi 770.000 metrů čtverečních se tam očekává půl milionu věřících.

Odpoledne místního času (večer SEČ) jedenaosmdesátiletý papež krátce navštíví ženskou věznici a večer se v místní katedrále setká s biskupy, kněžími a seminaristy. Posledním bodem papežova úterního programu je soukromé setkání s jezuity. Jako novic tohoto řádu František v Santiagu před šedesáti lety studoval, tehdy ještě jako Jorge Bergoglio.

V dalších dnech pobytu v Chile se papež chystá do města Temuco, kde se setká s místními domorodými obyvateli Araukánci (Mapuči). Ve čtvrtek zakončí návštěvu Chile na severu země ve městě Iquique, kde se má setkat i se dvěma z obětí Pinochetovy diktatury (1973-2000). Poté odletí do Peru, kde bude do neděle.

V každé z oblastí, kterou papež v Chile navštíví, mají obyvatelé v příslušný den volno, jež schválil chilský parlament.

Během papežovy návštěvy se očekávají i demonstrace, které už ohlásili mimo jiné feministky, homosexuálové či původní obyvatele. Araukánci chtějí upozornit na boj s vládou o území, jež si nárokují po dávných předcích.

Minulý týden se stalo několik chilských katolických kostelů terčem útoků radikálů, kteří rozbíjeli okna a pokoušeli se zakládat požáry.