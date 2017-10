Vatikán/ISS - Papež František se při dnešním hovoru s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) pokusil vylepšit vztahy mezi Vatikánem a Ruskem, komentovala dnes papežův první videorozhovor do vesmíru agentura AP. Rozhovor opakovaně přenáší na svém webu Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Funkci překladatele během zhruba 20minutového rozhovoru zastal italský astronaut Paolo Nespoli. Papež pětičlennou posádku zasypal bezelstnými dotazy. Ptal se například na to, co se jim ve vesmíru líbí, co je nejvíce překvapilo a co je inspirovalo k tomu, že se stali kosmonauty.

Odpovědi, jichž se papeži Františkovi dostalo od ruských astronautů Alexandra Misurkina a Sergeje Rjazanského, značí podle agentury AP další malý krok ve zlepšování vztahů mezi Vatikánem a ortodoxním Ruskem. Papež ze vztahů s ortodoxní církví učinil jednu z priorit svého pontifikátu a je prvním papežem, který se za poslední tisíciletí setkal s moskevským patriarchou.

Rjazanskij Františkovi řekl, že jej inspiroval jeho dědeček, sovětský inženýr, který se podílel na vývoji Sputniku, vůbec první umělé družice, která před 60 lety zahájila nevyhlášený závod o dobývání kosmu.

"Je pro mě velkou ctí, že mohu pokračovat v tom, co dělal, a naplňovat jeho sny při letech do vesmíru, jež jsou budoucností celého lidstva," odvětil papeži v angličtině. "V tom spočívá naše síla. Nezapomínejme nikdy na naše kořeny. Jsem opravdu rád, že to slyším. Děkuji vám," odpověděl mu František, který dlouhodobě vyzdvihuje roli prarodičů.

Papež pochválil i druhého ruského člena posádky Alexandra Misurkina. Zeptal se posádky, jak rozumí verši italského básníka Danta Alighieriho o lásce, jež "hýbe sluncem i všemi hvězdami".

Misurkin Františkovi odpověděl, že na stanici čte knihu Malý princ od francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho a že jej uchvátilo, jak hlavní postava pojímá lásku. "Láska nám dává sílu položit život za někoho jiného," řekl papeži. "Dobře jste pochopil to, co se Saint-Exupéry snažil poeticky zachytit a co máte vy, Rusové, v krvi, co obnáší vaše humanistická a náboženská tradice," odpověděl mu papež.

Prvním papežem, který volal do vesmíru, byl Františkův předchůdce Benedikt XVI. Benedikt se v roce 2011 kosmonautů mimo jiné ptal na problémy Země, změny životního prostředí a budoucnost planety.