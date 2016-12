Vatikán - Papež František by si přál, aby jeho stáří bylo "klidné, plodné, zasvěcené víře a také veselé". Papež toto přání vyslovil při dnešní mši, kterou sloužil v přítomnosti kardinálů u příležitosti svých 80. narozenin.

"Stáří je slovo, které se zdá ošklivé a které vyvolává strach. Ale je to žízeň po moudrosti. Stáří je poklidné, zasvěcené víře a je plodné. Modlete se, aby i to moje bylo takové a rovněž veselé," požádal papež na konci mše.

Hlavě katolické církve k životnímu jubileu gratulovalo mnoho státníků včetně amerického prezidenta Baracka Obamy. "Itálie je vděčná, že jste stále nablízku," napsal ve svém e-mailovém blahopřání italský prezident Sergio Mattarella.

Podle Vatikánu papež kromě dnešní ranní mše s kardinály neplánuje žádnou další oslavu. Má to být "normální den bohatý na povinnosti". Papež má kromě jiného přijmout maltskou prezidentku, několik prelátů a členy komunity Nomadelfia, která žije po vzoru prvních křesťanů.

Míří za ním ale podle katolické agentury CNA množství dárků. Jsou mezi nimi například brýle s obroučkami vyřezanými z dřeva olivovníku starého 1600 let. Dárcem je chorvatský řezbář Viktor Jeromil. Podle CNA dary zaslané politiky předávají oficiální představitelé. Ukládány jsou většinou do skladu vytvořeném k tomuto účelu v prostorách historického vatikánského nádraží. Některé z nich jsou pak znovu využity jako dary, další jsou dány do obchodu, v němž mají právo nakupovat jen vatikánští zaměstnanci. Veškerý výtěžek je poukazován papežské charitě.

Některé "papežské" dary byly i v podobě potravin, které bylo nutné zkonzumovat. Benedikt XVI. podle CNA dostal v roce 2010 kus vzácného bílého lanýže a předal ho italské charitě, která zajišťuje jídlo potřebným. Bezdomovci tehdy byli pohoštěni královským pokrmem - rýží a masem ochuceným vzácným lanýžem.

Papež František se narodil jako Jorge Mario Bergoglio 17. prosince 1936 v Buenos Aires. Hlavou katolické církve byl jako 266. papež zvolen 13. března 2013 a nahradil Benedikta XVI. který ze zdravotních důvodů odstoupil.