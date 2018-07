New York - Tři roky poté, co se dotočila poslední, šestá série britského televizního seriálu Panství Downton, vznikne pod stejným názvem i celovečerní film. Podle agentury AP to oznámila produkční společnost Focus Features.

V snímku se představí herci znázorňující všechny významné postavy rodiny Crawleyových, jejíž osudy mohli prostřednictvím České televize sledovat i čeští diváci. Scénáře k filmu, který se začne natáčet už v průběhu tohoto léta, se ujal tvůrce seriálu Julian Fellowes. Režie se chopí Brian Percival, autor pilotního filmu, po němž následovala první série.

Panství Downton patří k nejúspěšnějším seriálům všech dob. Děj se odehrává za vlády krále Jiřího V. od roku 1912, kdy se potopil Titanik, až do roku 1925.