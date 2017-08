Zlín - Fotbalisté Zlína snili o tom, že si v Evropské lize zahrají proti Arsenalu či AC Milán, dnešní los jim však do skupiny přisoudil méně zvučné celky Kodaň, Lokomotiv Moskva a Šeriff Tiraspol. Podle trenéra Bohumila Páníka tak alespoň budou mít hráči motivaci zabojovat o postup, aby velkokluby potkali v další fázi. Na druhou stranu ale los nijak nesnižuje a všechny soupeře považuje za atraktivní.

"Hráči by si určitě rádi zahráli na Arsenalu, Laziu Řím či AC Milán, ale tak alespoň mají motivaci něco vyhrát, aby se tam dostali v další fázi," řekl Páník s úsměvem v rozhovoru pro ČTK.

"Los bych ale vůbec nesnižoval. Jsou to všechno mančafty, které mají pro nás obrovský zvuk. Kodaň je výborné mužstvo, Dánsko pěkná a kulturní zem. Lokomotiv Moskva je obrovské mužstvo na východě a má krásný stadion. A Šeriff Tiraspol zas fantastické sportovní centrum. My jsme rádi, že jsme vůbec v takové společnosti a že si s nimi můžeme zahrát. Ale to neznamená, že bychom se jich báli," prohlásil zlínský kouč.

Nepovažuje za problém, že skupinu budou muset "Ševci" odehrát na neutrální půdě v Olomouci, jelikož jejich stadion nevyhovuje regulím UEFA. "Nepochybuji, že stadion zaplníme. Jsou to zvučná jména. Zaplnili jsme ho s Opavou, zaplníme ho zase. Bude to svátek. Když budou dobré výkony v lize, tak za námi fanoušci přijedou," věří Páník.

Za Kodaň hraje český stoper Michael Lüftner, který se zná s některými ze zlínských hráčů a je s nimi v kontaktu. Páník však plánuje jako zvěda spíše využít reprezentanta Filipa Nováka, který je odchovancem Zlína. "Máme tam hráče přímo ze Zlína, který hraje v Midtjyllandu, takže si informace posbíráme. K dispozici máme InStat, kde dostaneme spoustu informací, a také nevylučujeme, že se pojedeme na nějaké zápasy podívat osobně," dodal Páník.

Podle kapitána Tomáše Janíčka je los zklamáním maximálně pro fanoušky. "Pro nás je to něco nového, takže to bude určitě velký zážitek. Fanoušci určitě čekali atraktivnější soupeře, pro ty bude los asi spíše zklamáním, ale pro nás bude každý zápas v Evropské lize obrovská zkušenost," řekl Janíček pro klubový web.

"Určitě nejatraktivnějším soupeřem bude Kodaň, nejsilnějším pak asi Lokomotiv. V této fázi už nejsou lehcí soupeři. Myslím si, že každý zápas bude složitý a záležet bude především na aktuální formě," dodal k ambicím Zlína.