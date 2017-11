Praha - Pamětní deska, která byla odhalena na pražském Klárově, připomíná více než 2500 Čechoslováků, kteří během druhé světové války sloužili v britském Královském letectvu (Royal Air Force, RAF). Doplnila bronzový památník v podobě okřídleného lva, který byl na Klárově umístěn v roce 2014. Dnešního slavnostního odhalení se zúčastnili váleční veteráni bojující v řadách RAF, zástupci armády, britského velvyslanectví i čeští poslanci. Nad Klárovem také přeletěly dva stíhací letouny Gripen z čáslavské základny.

Nová pamětní deska umístěná u podstavce památníku připomíná všech 2507 československých vojáků, kteří se během druhé světové války zapojili jako piloti i jako letecký personál do služby v RAF. Jsou na ní uvedeny i hodnosti veteránů, které dosáhli v RAF, a symboly kříže vedle jmen těch, kteří padli v boji.

Výroba a instalace desky se jmény československých příslušníků RAF stála 1,5 milionu korun, na zaplacení nákladů se podílela Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a firmy, které jsou v ní sdruženy.

Památník v podobě dvoumetrového okřídleného lva na žulovém podstavci byl odhalen na Klárově v červnu 2014. Jeho vznik zaplatila britská komunita žijící v Česku a na Slovensku. "Okřídlený lev je pocta všem těm našim kamarádům, kteří už nejsou dávno mezi námi, ať už padli za války, nebo umřeli zde. Tu poctu si zasloužili," řekl dnes bývalý pilot RAF a bojovník od Tobruku Pavel Vranský.

Umístění pomníku okřídleného lva od počátku provázely spory s pražskými památkáři, jimž vadí monumentálnost díla i to, že v parčíku již památník druhému odboji je. V prosinci 2014 ministerstvo kultury umístění památníku schválilo a zrušilo rozhodnutí magistrátu o jeho odstranění. V poslední době se objevily snahy o přemístění pomníku. "Já si myslím, že to může nařídit jenom blbec, že to tak musím říct, který by chtěl tenhle památník někam přestěhovat. Je to památník pro všechny letce, kteří už mezi námi nejsou, kteří bojovali pro tuto republiku a pro tuto republiku něco udělali," poznamenal stíhací pilot RAF Emil Boček.