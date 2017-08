Praha - Provozovatelé tuzemských památek i dalších turistických cílů si pochvalují zájem lidí v první polovině prázdnin, mnozí dokonce hlásí rekordní návštěvnost. Některé kempy mají také plno, ale některé si stěžují na proměnlivé červencové počasí, které lidi odradilo. Velká část koupališť zatím spokojena není a doufá, že srpen dosavadní slabou sezonu vylepší. Počasí dosud přálo spíše výletům a návštěvám pamětihodností, zoologických zahrad či přírodních zajímavostí než vodních ploch.

Například hrad a zámek Český Krumlov přilákal první prázdninový měsíc přes 80.000 lidí, což je meziročně o několik tisíc více. Také Národní park Šumava očekává o něco více turistů než loni. Za neuvěřitelnou označil letošní návštěvnost Karlštejnu kastelán Jaromír Kubů. "Nevím, jak je to možné, ale letos máme stejný počet návštěvníků jako v loňském roce. Ale loňský rok byl mimořádný v tom, že jsme měli 700 let od narození Karla IV. a měli jsme hrozné množství akcí," řekl ČTK Kubů.

Kempy bývají plné většinou o víkendech, horší je to v týdnu. Provozovatelé kempů, kde je i místo ke koupání, si mimo jiné stěžují na mobilní aplikace, které předpovídají hodinový vývoj počasí. To prý často odradí celodenní návštěvníky, přitom se předpověď většinou nevyplní.

Naopak maximální spokojenost s letošní letní sezonou zatím hlásí provozovatelé kempů v Moravskoslezském kraji. "Máme pořád plno. Jsme spokojeni už asi s třetí sezonou v řadě, ale tato sezona, to je pro provozovatele absolutní spokojenost. Pro ty, co se chtějí ubytovat, to tak růžové není. O náš kemp je obrovský zájem a denně po obědě vydáváme informaci, že jsme plně obsazeni," řekl vedoucí Autokempu Frenštát pod Radhoštěm Pavel Stachura.

I jižní Morava hlásí velký zájem turistů. Třeba Jeskyně Moravského krasu, kde se lidé mohou v parných dnech zchladit, zažívají přes léto takový nápor, že hlavně do Punkevních jeskyní je potřeba si vstupenky rezervovat i s několikadenním předstihem.

Zájem turistů o pražské památky a atrakce je podobný jako v minulém roce. I letos jsou nejlákavějšími cíli Pražský hrad a zoologická zahrada, v posledních letech se zvyšuje zájem o Židovské muzeum v Praze.

Správci koupališť věří, že zájem návštěvníků se zvedne v srpnu, který začal extrémně horkým a slunečným počasím. "Červen byl srovnatelný s loňskem, červenec byl propadák, meziročně jsme o 30 procent níž, a to byl vloni druhý nejhorší rok za 22 let. Jsme ve dvou třetinách sezony a nemáme ani poloviční návštěvnost. Teprve v neděli jsme měli poprvé návštěvnost ke 2000 lidí," řekl ČTK napříkad provozovatel koupaliště Cihelna v Pardubicích Petr Ministr.

Zhruba o třetinu méně návštěvníků než loni měla v červenci Maškova zahrada v Turnově, nejmodernější venkovní koupaliště v Libereckém kraji. Osm dnů v měsíci bylo dokonce kvůli deštivému počasí uzavřené.

Mezi oblíbené cíle patří v létě i hory. "Hotely, penziony byly plné, i když turistů není tolik jako v předchozích dvou letech, kdy se lidé báli cestovat do ciziny," uvedla Lenka Kostlánová z infocentra v krkonošské Rokytnici nad Jizerou.

"Návštěvnost je o malinko vyšší než vloni, a to i přes to, že počasí má poměrně velké výkyvy. Například v minulém týdnu tady byla zima kolem pěti stupňů a potom pršelo skoro čtyři dny, obdobně nevyšlo počasí na začátku července," řekl ČTK Petr Hynek ze SkiResortu Černá hora - Pec. Podle něj je pro zvyšování návštěvnosti nutné neustále rozšiřovat nabídku služeb pro turisty,