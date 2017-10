Praha - Pražské obchodní centrum Palladium oslaví deset let od svého otevření o tomto víkendu videomappingem. Plánuje rekonstrukci interiérů, opravilo fasádu. Dnes to na tiskové konferenci uvedl zástupce managementu centra Karel Skalický. Šestiminutová videoprojekce bude na fasádě domu každý večer od pátku do neděle, opakovat se bude po deseti minutách od 19:00 do 22:00.

Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad prodalo v polovině 90. let ministerstvo obrany za 50 milionů německých marek, což tehdy představovalo zhruba 913 milionů korun. Občané si následně v roce 2006 na přestavbu stěžovali, vadil jim hluk. Z budovy zbyla prakticky jenom fasáda.

Ta byla letos podle Skalického znovu zrekonstruována, spolu s toaletami. "Nevyhovovaly a po deseti letech byly už opotřebované," dodal Skalický. V následujících dvou letech by se měl rekonstruovat interiér, změna bude stát desítky milionů korun. V budově zůstaly také tři ukázky středověkých staveb, například torzo kamenného paláce s odpadní jímkou.

Současné Palladium má 11 pater, z toho pět s obchody, tři patra kanceláří a tři patra parkovacích stání. Průměrná návštěvnost byla v roce po otevření kolem 30.000 lidí denně, nyní do ní zavítá kolem 47.000 lidí denně, před Vánocemi i 75.000.

Kromě videomappingu bude oslavy doprovázet koncert, na kterém zahraje například kapela Lake Malawi. V centru bude hrát DJ, k vidění budou akrobaté na šálách a lanech. Obchodníci budou poskytovat slevy na nákupy.

Vlastníkem nákupního centra je od roku 2015 německá společnost Union Investment Real Estate GmbH.