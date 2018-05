Praha - Palestinské velvyslanectví v Česku dnes odsoudilo pondělní přesun americké ambasády v Izraeli do Jeruzaléma. Spojené státy tím nesou odpovědnost za eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou, uvedlo velvyslanectví v tiskové zprávě. Česko chce do konce května otevřít v Izraeli honorární konzulát a do konce roku Český dům. Prezident Miloš Zeman usiluje o to, aby Praha stejně jako USA přesunula do Jeruzaléma i své velvyslanectví.

Podle Palestinců porušily USA přesunutím ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma mezinárodní právo. "Palestinský lid považuje americké velvyslanectví v okupovaném Jeruzalémě za nelegální osadu a tím americká administrativa nese plnou zodpovědnost za eskalaci situace s nedozírnými důsledky," uvedlo palestinské zastoupení. Podle něj USA tímto krokem přišly o možnost vystupovat jako nestranný prostředník ve vyjednáváních mezi Izraelem a Palestinci.

Velvyslanectví kritizovalo také oslavu, která se konala u příležitosti otevření amerického zastoupení. "Vyjadřujeme lítost nad účastí několika států na oslavě přesunu amerického velvyslanectví do okupovaného Jeruzaléma. Tyto státy také nesou přímou či nepřímou odpovědnost za prolití krve v Palestině, zejména v pásmu Gazy," uvedli Palestinci. Český velvyslanec v Izraeli se zúčastnil nedělní recepce u příležitosti otevření americké ambasády, na pondělním slavnostním otevření přítomen nebyl.

Palestinci v tiskovém prohlášení rovněž uvítali plánované stanovisko Evropské unie, které mělo být k americkému kroku kritické. Přijetí stanoviska ale zablokovaly Česko, Maďarsko a Rumunsko.

Americký prezident Donald Trump přemístění velvyslanectví oficiálně oznámil loni v prosinci. Učinil tak navzdory přesvědčení většiny států, že o statusu Jeruzaléma by mělo být rozhodnuto až po dosažení mírové dohody mezi Izraelem a Palestinci.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda ale považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město židovského státu.