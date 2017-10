Gaza (Palestina) - Palestinské radikální hnutí Hamas dosáhlo dohody o politickém usmíření se soupeřící stranou Fatah. Po dvoudenním jednání v Egyptě to v prohlášení uvedl šéf Hamasu Ismáíl Haníja. Detaily dohody mají být oznámeny na tiskové konferenci v egyptské metropoli. Zástupci obou skupin už dohodu podepsali. Podle zpráv z Gazy a Ramalláhu se toto kolo smírčích rozhovorů zaměřilo výhradně na administrativní a správní záležitosti, nikoliv na vojenské.

Zástupci obou organizací jednali dva dny v Egyptě a prostředníkem byla egyptská tajná služba. "Fatah a Hamas dnes brzy ráno dosáhly s velkorysou pomocí Egypta dohody," uvedl Haníja v prohlášení, z něhož cituje agentura Reuters.

Mluvčí Fatahu ještě před zahájením rozhovorů řekl, že cílem tohoto kola bude umožnit palestinské samosprávě operovat i v Pásmu Gazy. "Chceme rozšířit vládu práva na Gazu, jak je tomu na Západním břehu Jordánu," sdělil mluvčí. Hamas dal před třemi týdny najevo, že je připraven předat odpovědnost za správu Gazy samosprávě.

Palestinská samospráva v Ramalláhu oznámila, že její předseda Mahmúd Abbás dohodu uvítal a do měsíce navštíví Pásmo Gazy. Bude to jeho první návštěva od roku 2007.

Ještě před tiskovou konferencí začaly z palestinských zdrojů unikat informace o obsahu vyjednané dohody. Podle nich Hamas předá kontrolu nad hraničním přechodem do Egypta palestinské vládě. Ostrahu v Rafáhu zajistí prezidentská garda. Trvalé otevření Rafáhu bude znamenat velkou úlevu pro dva miliony obyvatel pásma, kteří kvůli izraelské a egyptské blokádě hranice nemohli volně cestovat. Podle dohody budou na provoz v Rafáhu dohlížet evropští pozorovatelé.

Podle dalších zdrojů přejde odpovědnost za vládnutí v Pásmu na kabinet premiéra Ramího Hamdalláha, který předsedá vládě na Západním břehu. Vznikne výbor, který bude mít čtyři měsíce na to, aby rozhodl o osudu tisíců dosavadních zaměstnanců správy Hamasu. Někteří z nich budou začleněni do společné vlády. Další výbor pak rozhodne o zapojení 3000 lidí do policejní jednotky v Gaze.

Hamas vyhrál v roce 2006 volby na palestinských územích, ale vláda, v níž byl zastoupen, nezískala mezinárodní důvěru a rozpadla se. V bojích mezi Fatahem a Hamasem pak zvítězil v Pásmu Gazy a od roku 2007 mu vládl. Oslabila ho ale izraelská a egyptská blokáda, několik konfliktů s Izraelem a mezinárodní izolace.

Izraelský tisk upozorňuje, že i když je nyní Hamas ochoten dělit se o vládu v Pásmu, v bezpečnostních otázkách shoda nepanuje. Hamas má vlastní ozbrojené křídlo a o něm se v Egyptě nyní nehovořilo.

Abbás nedávno v rozhovoru s egyptskou televizí řekl, že nepřistoupí na to, aby si toto ozbrojené křídlo ponechalo zbraně. Šéf Hamasu Haníja o den později prohlásil, že se Hamas nehodlá vzdát kontroly nad svými zbraněmi, ale je připraven rozhodovat spolu s Fatahem o tom, kdy a jak budou použity.