Gaza/Jeruzalém/Praha - Palestinské protesty pořádané na hranici palestinského Pásma Gazy dnes podobně jako v úterý ve srovnáním s pondělkem polevily. Podle Izraele je tomu tak díky tlaku, který na Palestince vyvinul Egypt, což ale radikální hnutí Hamás, jež Pásmu vládne, popřelo. Od pondělka přišlo při střech vojáků s demonstranty o život nejméně 62 osob. Intenzitu protestů, pořádaných na podporu požadavku na návrat palestinských uprchlíků, umocnilo v pondělí otevření velvyslanectví USA v Jeruzalémě. Palestinská samospráva dnes kvůli účasti zástupců některých zemí na slavnosti oznámila, že stáhne své zástupce ke konzultacím ze čtyř evropských zemí, mezi nimiž je i Česká republika.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová řekla, že Česko vzalo toto rozhodnutí na vědomí a zatím na ně nebude reagovat recipročně. Česko má na palestinském území styčný úřad v Ramalláhu a také honorárního konzula v Betlémě. České zájmy zastupuje rovněž velvyslanectví v Tel Avivu, do jehož působnosti spadají konzulární záležitosti.

Z Evropy Palestinci stahují své zástupce také z Rakouska, Rumunska a Maďarska, už v úterý palestinská samospráva kvůli přesunu amerického velvyslanectví stáhla šéfa svého zastoupení z Washingtonu.

Podle palestinských zdravotníků zemřelo při protestech v pondělí 60 lidí a v úterý další dva. Protesty začaly koncem března a měly vyvrcholit 15. května. Hamás nyní oznámil, že budou pokračovat. Ve stanech postavených pro účastníky demonstrací u hranice se ale dnes ukázalo méně Palestinců než v minulých dnech. Palestinský analytik Akram Atálláh řekl, že to, že se protesty opravdu zmírňují, se uvidí až v pátek, což býval v minulých týdnech hlavní den demonstrací.

Izrael a spolu s ním USA obvinily Hamás ze zneužívání civilistů pro vlastní snahu o narušení hranice a útočení na Izrael. Hamás se také údajně snaží odvrátit pozornost občanů pásma od vnitřních problémů.

Turecko v reakci na postup Izraele vyhostilo izraelského velvyslance a dnes také izraelského konzula. Izrael v úterý reagoval vyhoštěním tureckého konzula z Jeruzaléma.

Od března násilí nepřežilo více než 110 lidí a nemocnice v Pásmu Gazy se potýkají se stovkami raněných. Přesto dnes organizátoři protestů odmítli přijmout izraelskou zásilku léků s tím, že nehodlají brát léky od vrahů.

Izraelská armáda dnes u hranice znovu zasahovala, a to palbou z tanku na vojenské stanoviště Hamásu, odkud radikálové na vojáky stříleli.

Palestinské protesty vyostřilo rozhodnutí USA přesunout velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, který americký prezident Donald Trump v prosinci označil za hlavní město Izraele. K USA se dnes připojila Guatemala, když rovněž otevřela své velvyslanectví v Jeruzalému.

Přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma podporuje prezident Miloš Zeman. Zatím bylo oznámeno, že Česko chce do konce května v Jeruzalémě znovu otevřít honorární konzulát a do konce roku Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu.