New York - Útočník Ondřej Palát rozhodl v NHL 14. gólem v sezoně o vítězství hokejistů Tampy Bay nad Floridou 3:2. V dresu Panterů jednou skóroval Jaromír Jágr, který se trefil rovněž počtrnácté. Na triumfu svých týmů se střelecky podíleli také Michael Frolík, který gólem a přihrávkou pomohl Calgary k výhře 3:0 na ledě Winnipegu, a Radim Vrbata, jehož Arizona zdolala 5:4 New Jersey.

Panthers chtěli ve floridském derby přerušit sérii čtyř porážek a ze začátku se zdálo, že se jim to povede. V 17. minutě otevřel skóre Jágr, který v přesilové hře téměř z nulového úhlu dorazil puk do odkryté branky. O tři minuty později pak český veterán clonil brankáři Vasilevskému a střela obránce Pysyka znamenala vedení 2:0.

Jenže v úvodu druhé třetiny snížil v přesilovce Nikita Kučerov a v polovině zápasu vyrovnal po úniku ve vlastním oslabení premiérovým gólem v NHL Yanni Gourde. Palát pak připravil Panterům další krutou porážku dvě a půl minuty před koncem základní hrací doby, kdy jemně tečoval střelu krajana Andreje Šustra od modré čáry.

"Poslední dva zápasy, co jsme hráli, mohly vždy vyhrát oba týmy. A bohužel my byli pokaždé na té špatné straně," litoval kapitán Floridy Derek MacKenzie. "Ale stejně to nebereme tak, že už jsme ze hry. Věříme, že tu černou šňůru zlomíme už v úterý v Torontu, a dál se uvidí," dodal.

Pozice jeho týmu je ale už kritická. Jágr a spol. prohráli osmý z posledních devíti zápasů a v tabulce Východní konference ztrácejí sedm bodů na postup do play off. Naopak Tampa vyhrála desátý z uplynulých 15 duelů a od osmého Toronta, které vydřelo vítězství 3:2 v prodloužení na ledě Caroliny, ji dělí tři body.

Palát, který byl vyhlášen první hvězdou utkání, skóroval po sedmi zápasech. "Pokaždé je prima, když vám to tam spadne. Prostě se snažím poctivě makat a čekám, kdy se trefím. Dnes to bylo spíše o štěstí a jsem samozřejmě šťastný," radoval se útočník, který za dva týdny oslaví 26. narozeniny.

Frolík pomohl Calgary k devátému vítězství v řadě, což je nejdelší série v historii klubu od stěhování z Atlanty v roce 1981. Český útočník nejprve v 15. minutě v přesilové hře vybojoval v souboji před brankou odražený puk pro Mikaela Backlunda a ten otevřel skóre zápasu, ve 33. minutě pak v další početní výhodě sám dorazil kotouč do sítě a patnáctou trefou v sezoně zvýšil na 2:0 pro hosty. Na konečných 3:0 upravil ve 44. minutě Alex Chiasson.

Brankář Brian Elliott zneškodnil všech 31 střel Jets a vychytal druhé čisté konto za sebou. Ve čtvrtek dovedl tým k výhře 5:0 nad Montrealem a celkově má z posledních čtrnácti duelů dvanáct vítězství.

Asistenci u všech tří branek si připsal Dougie Hamilton, u něhož nebylo do poslední chvíle jisté, jestli do utkání kvůli zranění v dolní části těla nastoupí. "Hrál přes velkou bolest. Odvedl skvělou práci," ocenil ho trenér Glen Gulutzan.

Hokejisté New Jersey v Arizoně prospali úvod zápasu a doplatili na to desátou porážkou v řadě. Kojoti během úvodních tří minut vstřelili dva góly a ve 24. minutě vedli už 4:0. Vrbata byl autorem úvodní branky, když po 87 sekundách hry zakončil kombinaci v útočném pásmu střelou do odkryté klece.

Ďáblové následně dokázali snížit na 3:4 a na 4:5 a dvě a půl minuty před koncem třetí třetiny mohl vyrovnat Taylor Hall z trestného střílení. Jenže brankář Mike Smith jeho střelu mezi betony vystihl a domácí tak jednogólový náskok uhájili.

David Pastrňák vstřelil 28. gól v sezoně a pomohl Bostonu k výhře 2:1 nad Philadelphií. Vítězství Bruins zařídil brankou šest vteřin před koncem Drew Stafford.

Pastrňák, který bodoval v osmém utkání za sebou, se prosadil v 19. minutě v přesilové hře, když mu zpoza branky poslal puk na hůl Patrice Bergeron. Dvacetiletý český hráč překonal gólmana Flyers Steva Masona, jenž dostal přednost před Michalem Neuvirthem, střelou po ledě. Bruins krátce předtím ubránili bezmála dvouminutové dvojnásobné oslabení.

Hosté vyrovnali hned v úvodu druhé třetiny, kdy Wayne Simmonds přihrál před odkrytou branku Jordanu Wealovi. Zápas potom spěl k prodloužení, ale při posledním bostonském útoku nahodil Stafford od pravého mantinelu puk na branku a Mason ho nedokázal zneškodnit.

Letci utrpěli třetí porážku z posledních čtyř zápasů a v tabulce Východní konference ztrácejí šest bodů na poslední příčku zaručující účast v play off. "Celý tým poctivě dřel, předvedli jsme velmi dobrý výkon. Ale ve finále jsme měli smůlu na pár odražených puků," litoval trenér Dave Hakstol.

Třetí gól v NHL vstřelil Jakub Vrána, jeho Washington ale prohrál na ledě Los Angeles 2:4. Capitals si tak připsali třetí porážku za sebou a lize vládnou už jen s jednobodovým náskokem před Pittsburghem, který po triumfu 3:0 ve Vancouveru prodloužil vítěznou sérii na pět zápasů.

Statistika sobotních zápasů NHL:

--------

Boston - Philadelphia 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 19. Pastrňák, 60. Stafford - 22. Weal. Střely na branku: 27:27. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Stafford, 2. Rask (oba Boston), 3. Mason (Philadelphia).

San Jose - Nashville 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 7. Martin - 13. Johansen, 31. Neal, 59. Arvidsson. Střely na branku: 26:25. Diváci: 17.497. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Johansen, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Colorado - Ottawa 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Branky: 10. Nieto, 60. Andrichetto - 31. Claesson, 36. Burrows, 39. Hoffman, 52. Dzingel. Střely na branku: 16:31. Diváci: 15.317. Hvězdy zápasu: 1. Burrows, 2. Hoffman, 3. Karlsson (všichni Ottawa).

Winnipeg - Calgary 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 15. Backlund (Frolík), 33. Frolík, 44. Chiasson. Střely na branku: 31:29. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Hamilton, 3. Frolík (všichni Calgary).

Buffalo - Columbus 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Branky: 21. McCabe, 26. Moulson, 40. Reinhart, 58. E. Kane, 60. Eichel - 8. Savard, 15. N. Foligno, 18. Bjorkstrand. Střely na branku: 31:36. Diváci: 18.744. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. Eichel, 3. Reinhart (všichni Buffalo).

Carolina - Toronto 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 9. Rask, 21. Teräväinen - 10. Marner, 28. Van Riemsdyk, 63. Rielly. Střely na branku: 38:26. Diváci: 12.328. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Van Riemsdyk (oba Toronto), 3. Rask (Carolina).

Arizona - New Jersey 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Branky: 2. Vrbata, 3. Rieder, 19. Chychrun, 24. Perlini, 54. DeAngelo - 26. a 41. Palmieri, 33. Bennett, 56. J. Moore (Zacha). Střely na branku: 31:30. Diváci: 11.223. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. Rieder (oba Arizona), 3. Severson (New Jersey).

St. Louis - NY Islanders 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Branky: 8. a 36. Tarasenko, 25. Steen, 39. Berglund - 32. Nelson, 43. Beauvillier, 59. Leddy. Střely na branku: 24:24. Diváci: 19.505. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Steen, 3. Schwartz (všichni St. Louis).

Vancouver - Pittsburgh 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 37. Cole, 57. Guentzel, 59. Sheary. Střely na branku: 27:48. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Sheary (oba Pittsburgh), 3. Miller (Vancouver).

Tampa Bay - Florida 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky: 24. Kučerov, 31. Gourde, 58. Palát (Šustr) - 17. Jágr, 20. Pysyk. Střely na branku: 34:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Vasilevskij, 3. Gourde (všichni Tampa).

Los Angeles - Washington 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 16. Gáborík, 28. Kopitar, 49. Kempe, 60. Carter - 5. Vrána, 21. Oshie. Střely na branku: 22:19. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Kempe (oba Los Angeles), 3. Ovečkin (Washington).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Ottawa 67 39 6 22 182:173 84 2. Montreal 68 38 8 22 185:171 84 3. Boston 68 36 6 26 190:176 78 4. Toronto 67 31 14 22 204:199 76 5. Tampa Bay 67 32 9 26 186:184 73 6. Florida 67 29 11 27 168:193 69 7. Buffalo 69 28 12 29 177:203 68 8. Detroit 66 26 11 29 165:198 63

Metropolitní divize:

1. Washington 67 44 7 16 216:147 95 2. Pittsburgh 67 43 8 16 236:186 94 3. Columbus 67 43 6 18 214:157 92 4. NY Rangers 68 43 2 23 219:179 88 5. NY Islanders 67 32 11 24 199:201 75 6. Philadelphia 67 31 8 28 173:199 70 7. Carolina 65 27 11 27 162:189 65 8. New Jersey 68 25 12 31 153:197 62

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 66 43 6 17 221:159 92 2. Chicago 67 42 5 20 200:169 89 3. Nashville 68 33 11 24 200:192 77 4. St. Louis 67 35 5 27 186:189 75 5. Winnipeg 69 30 6 33 204:219 66 6. Dallas 67 27 10 30 188:216 64 7. Colorado 67 19 3 45 131:221 41

Pacifická divize:

1. San Jose 67 40 7 20 185:157 87 2. Calgary 68 38 4 26 187:182 80 3. Anaheim 68 35 10 23 176:172 80 4. Edmonton 67 35 9 23 190:177 79 5. Los Angeles 67 33 6 28 168:168 72 6. Vancouver 68 28 9 31 156:195 65 7. Arizona 67 24 8 35 164:217 56

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 67 75 (23+52) 2. Crosby (Pittsburgh) 61 72 (34+38) 3. Malkin (Pittsburgh) 60 71 (32+39) 4. P. Kane (Chicago) 67 71 (29+42) 5. Marchand (Boston) 68 70 (32+38) 6. Burns (San Jose) 67 70 (27+43) 7. Scheifele (Winnipeg) 66 68 (28+40) 8. Kučerov (Tampa Bay) 60 67 (31+36) 9. Seguin (Dallas) 67 67 (23+44) 10. Bäckström (Washington) 67 67 (21+46) 21. Pastrňák (Boston) 61 58 (28+30) 32. Voráček (Philadelphia) 67 54 (17+37) 44. Vrbata (Arizona) 67 49 (16+33) 64. Krejčí (Boston) 68 46 (18+28) 104. Frolík (Calgary) 68 41 (15+26) 131. Jágr (Florida) 67 37 (14+23)