Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát se raduje ze vého gólu, vlevo je brankář New Jersey Devils Keith Kinkaid. ČTK/AP/Julio Cortez

New York - Útočník Ondřej Palát prvním gólem od návratu z marodky nezabránil v NHL prohře Tampy Bay 1:2 v New Jersey. Na vítězné brance domácích se přihrávkou podílel centr Pavel Zacha. Obránce Jan Rutta asistoval u rozhodující akce večera a radoval se z výhry Chicaga 3:1 nad New York Islanders.

New Jersey poslala do vedení na konci první třetiny jednička posledního draftu Nico Hischier. V 31. minutě pak Zacha přenechal puk Kyleovi Palmierimu, jenž s ním od mantinelu najel do středu útočného pásma a překonal brankáře Andreje Vasilevského. "Zacha mi přihrál a obránci Lightning působili unaveně, takže jsem toho chtěl využít a vystřelit," popsal autor vítězné trefy Palmieri.

Palát snížil v 45. minutě v přesilové hře, když za záda gólmana Keithe Kinkaida dorazil ostrý projektil beka Michaila Sergačjova. Frýdecko-místecký rodák se prosadil ve třetím zápase po doléčení zranění a poprvé od 18. ledna. Na vyrovnání se už hosté nezmohli. Tampa je se 106 body spolu s Nashvillem nejlepším týmem v lize. Predators, kteří podlehli Minnesotě 1:4, mají souboj k dobru.

Devils zvládli druhý zápas ve dvou dnech a v obou případech stál v brance osmadvacetiletý Kinkaid. "Dnes byl rozdílovým hráčem. Předvedl klíčové zákroky ve správnou dobu. Díky němu bojujeme o play off," ocenil hvězdu večera trenér domácích John Hynes.

New Jersey ve Východní konference drží druhou divokou kartu zajišťující účast ve vyřazovacích bojích před Floridou, která sice ztrácí tři body, ale odehrála o dva zápasy méně. Panthers porazili Arizonu 4:2, přestože po 40 minutách prohrávali o dvě branky. Díky čtyřgólové smršti ve třetí třetině se radovali z třetí výhry z posledních čtyř duelů.

Chicago ukončilo sérii pěti porážek, naopak Islanders prohráli třináctý z patnácti zápasů. Rutta bodoval po devíti utkáních. V 25. minutě přihrál od modré Jordanovi Oesterlemu, který na pravém kruhu našel Brandona Saada a ten za brankáře Jaroslava Haláka vrátil svou odraženou střelu od mantinelu.

Gólman David Rittich z Calgary inkasoval pětkrát při porážce 1:5 v San Jose. Jihlavský rodák poprvé od 9. března odchytal celý zápas. Calgary prohrálo popáté v řadě a postup do play off už by se rovnal zázraku, jelikož šest zápasů před koncem základní části ztrácí na postupové příčky devět bodů.

Zadák Jakub Jeřábek po dvouzápasové absenci v dresu Washingtonu dostal opět důvěru trenéra Barryho Trotze a v duelu proti bývalému zaměstnavateli Montrealu se odvděčil nahrávkou. Jeho střelu z pravého kruhu usměrnil do sítě útočník T.J. Oshie a zvyšoval na 6:2. Canadiens už jen snížili na 4:6, Švéd Nicklas Bäckström přispěl k výhře čtyřmi asistencemi.

Jednadvacetiletý Connor McDavid díky dvěma gólům do sítě Los Angeles rozhodl o výhře Edmontonu 3:2 a s 96 body se posunul do čela kanadského bodování před Nikitu Kučerova z Tampy Bay. Kapitán Oilers tak může podruhé za sebou získat Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ročníku.

Toronto zdolalo Detroit 4:3 a před vlastními fanoušky uspělo ve třináctém zápase v řadě. Naopak Columbus po prohře 1:2 se St. Louis ukončil sérii deseti výher.

NHL:

Colorado - Vegas 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 14. Söderberg, rozhodující nájezd Landeskog - 42. Marchessault. Střely na branku: 30:40. Diváci: 18.042. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. MacKinnon, 3. Söderberg (všichni Colorado).

San Jose - Calgary 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky: 29. a 53. E. Kane, 8. Dillon, 10. Hansen, 51. Braun - 13. Michael Stone. Střely na branku: 33:38. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval pětkrát z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 84,8 procenta. Diváci: 17.562. Hvězdy utkání: 1. Martin Jones, 2. E. Kane, 3. Dillon (všichni San Jose).

Toronto - Detroit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Branky: 15. Kapanen, 35. C. Brown, 48. W. Nylander, 53. Kadri - 25. Larkin, 30. Bertuzzi, 45. F. Nielsen. Střely na branku: 29:41. Diváci: 19.154. Hvězdy utkání: 1. Kadri, 2. W. Nylander (oba Toronto), 3. Larkin (Detroit).

Montreal - Washington 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Branky: 40. a 50. Hudon, 9. Galchenyuk, 59. Gallagher - 12. a 42. Kuzněcov, 15. a 19. T. Wilson, 25. Beagle, 45. T.J. Oshie (Jeřábek). Střely na branku: 21:30. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Bäckström, 2. T. Wilson, 3. Kuzněcov (všichni Washington).

Ottawa - Carolina 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Branky: 10. B. Ryan, 57. Chabot - 8. Di Giuseppe, 38. B. McGinn, 49. Hanifin, 50. J. Skinner, 60. J. Staal. Střely na branku: 36:24. Diváci: 16.555. Hvězdy utkání: 1. Di Giuseppe, 2. C. Ward, 3. Zykov (všichni Carolina).

New Jersey - Tampa Bay 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 18. Hischier, 31. Palmieri (Zacha) - 45. Palát. Střely na branku: 31:36. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. Kinkaid, 2. Hischier, 3. T. Hall (všichni New Jersey).

NY Islanders - Chicago 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 58. Tavares - 23. P. Kane, 25. Saad (Rutta), 59. Seabrook. Střely na branku: 32:25. Diváci: 13.091. Hvězdy utkání: 1. P. Kane, 2. Saad (oba Chicago), 3. Tavares (NY Islanders).

NY Rangers - Buffalo 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Branky: 19. a 35. J. Vesey, 17. Kreider, 24. Pionk, 29. Zibanejad - 56. S. Reinhart. Střely na branku: 23:44: Diváci: 18.006. Hvězdy utkání: 1. Georgiev, 2. J. Vesey, 3. Pionk (všichni NY Rangers).

Columbus - St. Louis 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 35. Atkinson - 4. A. Steen, 30. Tarasenko. Střely na branku: 34:28. Diváci: 19.080. Hvězdy utkání: 1. Allen, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. Atkinson (Columbus).

Minnesota - Nashville 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 23. J. Erikkson Ek, 34. Niederreiter, 42. Zucker, 59. Parise - 9. R. Johansen. Střely na branku: 29:20. Diváci: 19.303. Hvězdy utkání: 1. Zucker, 2. Niederreiter, 3. M. Foligno (všichni Minnesota).

Florida - Arizona 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Branky: 47. a 50. Trocheck, 57. Malgin, 60. J. McGinn - 15. Keller, 22. Pánik. Střely na branku: 47:28. Diváci: 14.905. Hvězdy utkání: 1. Malgin, 2. Trocheck (oba Florida), 3. Kuemper (Arizona).

Edmonton - Los Angeles 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky: 16. a 25. McDavid, 1. Aberg - 17. Muzzin, 27. Carter. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. McDavid (Edmonton), 2. Carter (Los Angeles), 3. Aberg (Edmonton).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Tampa Bay 75 51 4 20 272:213 106 2. x-Boston 73 46 10 17 243:188 102 3. Toronto 75 45 7 23 255:213 97 4. Florida 73 38 7 28 223:224 83 5. Montreal 76 27 12 37 192:243 66 6. Detroit 75 27 11 37 192:233 65 7. Ottawa 74 26 11 37 203:262 63 8. Buffalo 75 23 12 40 174:248 58

Metropolitní divize:

1. Washington 75 44 7 24 236:221 95 2. Pittsburgh 75 42 6 27 246:229 90 3. Columbus 76 42 5 29 215:208 89 4. Philadelphia 75 38 12 25 226:223 88 5. New Jersey 75 39 8 28 225:225 86 6. Carolina 75 33 11 31 208:239 77 7. NY Rangers 75 33 8 34 219:241 74 8. NY Islanders 75 31 10 34 242:273 72

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Nashville 74 48 10 16 239:187 106 2. Winnipeg 74 45 10 19 245:192 100 3. Minnesota 74 42 8 24 231:211 92 4. Colorado 75 41 8 26 239:218 90 5. St. Louis 75 42 5 28 209:196 89 6. Dallas 75 38 8 29 214:204 84 7. Chicago 76 31 9 36 214:234 71

Pacifická divize:

1. Vegas 75 47 7 21 250:204 101 2. San Jose 75 43 9 23 232:203 95 3. Anaheim 75 38 13 24 212:200 89 4. Los Angeles 76 41 7 28 221:190 89 5. Calgary 76 35 10 31 205:231 80 6. Edmonton 75 34 5 36 217:238 73 7. Vancouver 75 26 9 40 193:246 61 8. Arizona 75 25 11 39 186:241 61

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.