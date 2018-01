New York - Hokejový útočník Ondřej Palát asistoval ve čtvrtečním utkání NHL u jediné branky Tampy Bay, která na vlastním ledě podlehla Calgary 1:5. Kanadský klub, hrající bez Jaromíra Jágra a Michaela Frolíka, vyhrál popáté v řadě. Washington našel doma přemožitele poprvé od 30. listopadu a prohrál s Carolinou 1:3. Stejným výsledkem Buffalo porazilo Columbus.

Palát sice nedal gól už 21 zápasů, ale pravidelně sbírá body za asistence. Rodák z Frýdku-Místku tentokrát šikovnou zadovkou založil rychlý protiútok, který zakončil z mezikruží Brayden Point a vyrovnal po 31 sekundách druhé třetiny na 1:1. Více střel ale brankář Mike Smith, který si připsal 33 zásahů, nepustil. Calgary rozhodlo v rozmezí 37. až 49. minuty, kdy vstřelilo zbývající čtyři góly.

"Zlomovým bodem bylo trestné střílení (za stavu 1:1), které Smith chytil. Jeho výkon a speciální formace na oslabení byly rozdílovým faktorem. Měli více šancí, ale my jsme ty své využili a oni ne. Proto jsme vyhráli," zhodnotil zápas trenér Calgary Glen Gulutzan. Vítězný gól si připsal Johnny Gaudreau, hlavní strůjce úspěšné série Flames. V pěti zápasech zaznamenal deset bodů (1+9).

Tampa Bay navíc ztratila i elitního obránce Victora Hedmana, který po srážce koleno na koleno s Garnetem Hathawayem odstoupil ve druhé třetině z utkání. "Podstoupí vyšetření a uvidíme, co přinesou výsledky. Nechci spekulovat," uvedl trenér Lightning Jon Cooper ke stavu švédského beka, který potřeboval pomoc při odchodu do kabin.

"Nevypadalo to vůbec dobře," řekl domácí kapitán Steven Stamkos, podle něhož tým poté přišel o koncentraci. "Mysleli jsme na něho. Ztratili jsme jiskru, když odstoupil. Ale dvě třetiny jsme nehráli špatně. Určitě jsme si nezasloužili, abychom po nich prohrávali 1:3. Ale Smith chytal velmi dobře," dodal.

Carolina korunovala úspěšný den, během kterého se stal novým většinovým vlastníkem klubu miliardář Tom Dundon. Změna majitele by měla ukončit spekulace ohledně přesunu týmu do jiného města. "Všichni jsme už měli možnost se s ním setkat. Zdá se, že je to skvělý chlap. Má spoustu velkých plánů. Všichni jsme nadšení, jak se to vyvinulo," uvedl gólman Caroliny Scott Darling, který chytil 26 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Hurricanes rozhodli o výhře dvěma góly v poslední třetině, kterými zlomili nerozhodný stav 1:1, a posunuli se před Philadelphii a Pittsburgh na postupovou příčku do play off. Carolina se dostala do vyřazovací části naposledy v roce 2009.

Vítězný gól dal ze sporné situace Victor Rask. Hráči Washingtonu čekali, že při signalizovaném trestu rozhodčí přeruší hru, když se jejich obránce Brooks Orpik dotkl puku. Ale nestalo se a vzápětí inkasovali. "Všichni jsme si mysleli, že to byl jasný zásah puku. Jsme rozhodnutím zmatení a frustrovaní. Zvláště, když to rozhodlo," uvedl Orpik. Série domácích výher Washingtonu se zastavila na čísle 10.

Buffalo vstřelilo rozdílový gól ve 48. minutě díky velké porci štěstí. Nahozený puk se odrazil od zadního mantinelu přímo před branku ke Kyleu Okposovi, zatímco gólman Sergej Bobrovskij čekal za ní, aby pomohl obráncům s rozehrávkou. Nejslabší tým Východní konference také podržel Linus Ullmark, který kryl ve svém prvním startu v sezoně 44 střel.

"Je mým snem od předloňského léta, že si zase zachytám v NHL," řekl Ullmark, který nastoupil v soutěži naposledy v sezoně 2015/16 a jeho poslední výhra se datuje k dubnu 2016. O čisté konto ho připravil v 54. minutě Arťom Panarin, který v utkání trefil i tyč a břevno. Výhru Buffala zpečetil při power play Jack Eichel.

Výsledky NHL:

Buffalo - Columbus 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky: 12. B. Pouliot, 48. Okposo, 60. Eichel - 54. Panarin. Střely na branku: 29:45. Diváci: 18.071. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Okposo, 3. Eichel (všichni Buffalo).

Washington - Carolina 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 37. Eller - 32. Jordan Staal, 51. V. Rask, 59. Aho. Střely na branku: 28:33. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Darling, 2. V. Rask (oba Carolina), 3. Eller (Washington).

Tampa Bay - Calgary 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Branky: 21. Point (Palát) - 1. Ferland, 37. J. Gaudreau, 39. Bennett, 43. Jankowski, 49. Tkachuk. Střely na branku: 34:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Jankowski, 2. J. Gaudreau, 3. M. Smith (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 44 31 3 10 161:112 65 2. Boston 40 23 7 10 131:102 53 3. Toronto 45 25 3 17 146:131 53 4. Florida 42 18 6 18 120:137 42 5. Detroit 41 17 7 17 112:127 41 6. Montreal 42 18 4 20 108:129 40 7. Ottawa 42 15 9 18 117:149 39 8. Buffalo 44 11 9 24 99:151 31

Metropolitní divize:

1. Washington 44 27 3 14 136:124 57 2. Columbus 45 25 3 17 122:124 53 3. New Jersey 41 22 8 11 130:125 52 4. NY Rangers 42 22 5 15 128:117 49 5. Carolina 43 20 8 15 122:132 48 6. Pittsburgh 44 22 3 19 126:138 47 7. Philadelphia 42 19 8 15 123:122 46 8. NY Islanders 43 21 4 18 146:158 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 44 26 7 11 151:121 59 2. Nashville 42 25 6 11 131:114 56 3. St. Louis 46 26 3 17 134:122 55 4. Dallas 43 24 3 16 132:118 51 5. Minnesota 44 23 4 17 127:127 50 6. Chicago 43 21 6 16 134:118 48 7. Colorado 41 22 3 16 135:124 47

Pacifická divize:

1. Vegas 41 29 2 10 143:113 60 2. Los Angeles 42 24 5 13 126:99 53 3. Calgary 43 23 4 16 123:122 50 4. San Jose 40 21 6 13 110:106 48 5. Anaheim 43 19 9 15 117:120 47 6. Edmonton 44 18 3 23 119:143 39 7. Vancouver 43 16 6 21 111:143 38 8. Arizona 43 10 6 27 98:150 26

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 44 60 (27+33) 2. MacKinnon (Colorado) 41 52 (18+34) 3. Stamkos (Tampa Bay) 44 52 (17+35) 4. Giroux (Philadelphia) 42 52 (14+38) 5. Wheeler (Winnipeg) 44 52 (14+38) 6. Tavares (NY Islanders) 43 51 (22+29) 7. J. Gaudreau (Calgary) 43 51 (14+37) 8. Voráček (Philadelphia) 42 51 (8+43) 9. Josh Bailey (NY Islanders) 42 50 (12+38) 10. McDavid (Edmonton) 44 48 (15+33) 35. Pastrňák (Boston) 40 39 (17+22) 92. Palát (Tampa Bay) 44 29 (7+22) 141. Hertl (San Jose) 40 24 (12+12) 170. Sobotka (St. Louis) 46 22 (8+14) 191. Faksa (Dallas) 42 20 (10+10)