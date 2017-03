New York - Český útočník Ondřej Palát přihrál v úterním utkání NHL na vítězný gól, díky němuž hokejisté Tampy Bay zdolali Ottawu 2:1 v prodloužení. Po pěti porážkách v řadě se probudila Florida, která rozstřílela 7:2 Toronto. Jaromír Jágr ale vyšel bodově naprázdno.

Rozhodující gól vstřelila Tampa v poslední minutě nastaveného času. Palát se dostal do úniku dva na jednoho s obráncem Victorem Hedmanem a v pravý čas mu mezi nohama vracejícího se Dericka Brassarda poslal kotouč před odkrytou branku, kterou švédský bek neomylně trefil.

"Stačilo jen to, abych měl hokejku správně položenou na ledě. Věděl jsem, že mi přihraje nebo vystřelí. Nakonec to byla úžasná přihrávka a asi nejsnadnější gól, který jsem letos dal," rozplýval se Hedman, jenž v sezoně skóroval počtrnácté.

Palát bodoval ve čtvrtém utkání za sebou a Tampa na stejný počet zápasů prodloužila vítěznou sérii. V tabulce Východní konference, kde jim před šesti týdny patřilo poslední místo, se tak Lightning vyhoupli o bod před Toronto a dělí se o poslední postupové místo do play off s New York Islanders, kteří zvítězili 3:2 v prodloužení na ledě Caroliny.

"Co mě opravdu fascinuje, je to, jak se hráči dokázali semknout. V kabině teď vládne atmosféra, že se nikdy nevzdáváme," popsal trenér Blesků Jon Cooper. "Každý k úspěchům přispívá svým dílem, ať už je to tím, že vyhraje vhazování, zablokuje střelu nebo dá důležitý gól. Starší hráči plní roli lídrů a ti mladší jim nedovolují, aby polevili. Všechno teď klape, jak má," dodal kouč Tampy.

Florida po teprve druhém vítězství v posledních deseti zápasech zaostává za Tampou a Islanders o šest bodů. O triumf nad Torontem se hlavní měrou zasloužili Jonathan Marchessault, který vstřelil dva góly, a čtyřmi asistencemi Thomas Vanek, jehož Panteři získali před koncem přestupního období z Detroitu. "Od začátku, co k nám přišel, je velkou posilou. A dnes přesně ukázal, jak dobrým hráčem je. Hrál neskutečně," vyzdvihl Vaneka Marchessault.

Gól a asistenci si v zápase připsali Aleksander Barkov, jenž se už po 18 sekundách postaral o nejrychlejší gól týmu v sezoně, Jussi Jokinen, který v poslední minutě druhé třetiny zvýšil v přesilové hře na 6:2, a Keith Yandle, autor sedmého gólu, což je střelecké maximum Floridy v sezoně. Naposledy se Panthers trefili sedmkrát 11. února do sítě Nashvillu.

"Víme, že naše útočná síla má na to, abychom dávali tolik gólů. Ale musíme hrát chytře a jednoduše, pak předvádíme nejlepší výkony," poznamenal Yandle.

Ze sedmi gólů se radovali také fanoušci v Edmontonu, kde Oilers rozstříleli Dallas 7:1 a přerušili sérii tří porážek. Nejproduktivnější hráč ligy Connor McDavid se na vítězství podílel jedním gólem, ale v čele bodování už se na něho dotáhl Patrick Kane, který přispěl gólem a dvěma asistencemi k výhře Chicaga 4:2 v Montrealu.

Jeden bod v boji o postup do play off získali a zároveň ztratili hokejisté Los Angeles, kteří podlehli Arizoně 2:3 po nájezdech. Králové přitom sahali po vítězství, když je v 59. minutě v přesilové hře poslal do vedení 2:1 druhým gólem v utkání Tyler Toffoli. Jenže hosté vzápětí vyrovnali, když při hře bez brankáře Radim Vrbata vybojoval puk v útočném pásmu a střelu Shanea Doana dorazil do odkryté branky Max Domi. Obrat Kojotů pak dokonal v 11. sérii penaltového rozstřelu Anthony DeAngelo.

Statistika NHL:

Washington - Minnesota 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 20. Schmidt, 35. Ovečkin, 38. Kuzněcov, 55. Beagle - 41. Dumba, 45. E. Staal. Střely na branku: 40:32. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström, 2. Ovečkin, 3. Holtby (všichni Washington).

Carolina - NY Islanders 2:3 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 13. Nordström, 21. Lindholm - 39. Ho-Sang, 40. Chimera, 61. Tavares. Střely na branku: 32:34. Diváci: 8707. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Chimera (oba Islanders), 3. Lindholm (Carolina).

Montreal - Chicago 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky: 53. Byron, 57. Weber - 13. P. Kane, 31. Oduya, 41. Panarin, 59. Toews. Střely na branku: 42:24. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Panarin (oba Chicago), 3. Weber (Montreal).

San Jose - Buffalo 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 32. a 46. Pavelski, 40. Haley, 55. Couture - 2. Eichel. Střely na branku: 41:23. Diváci: 17.386. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. J. Thornton, 3. Haley (všichni San Jose).

Florida - Toronto 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Branky: 15. a 25. Marchessault, 1. Barkov, 11. Sceviour, 37. R. Smith, 40. Jokinen, 43. Yandle - 14. Komarov, 39. Sošnikov. Střely na branku: 32:30. Diváci: 17.552. Hvězdy zápasu: 1. Vanek, 2. Reimer, 3. Marchessault (všichni Florida).

Edmonton - Dallas 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Branky: 13. Pouliot, 19. Klefbom, 23. Nurse, 30. Desharnais, 32. Maroon, 53. Nugent-Hopkins, 55. McDavid - 26. Ritchie. Střely na branku: 29:23. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Lucic, 2. Draisaitl, 3. Maroon (všichni Edmonton).

Ottawa - Tampa Bay 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 23. Wingels - 4. Point, 65. Hedman (Palát). Střely na branku: 32:37. Diváci: 16.894. Hvězdy zápasu: 1. Condon (Ottawa), 2. Hedman (Tampa), 3. Wingels (Ottawa).

Los Angeles - Arizona 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 26. a 59. Toffoli - 46. a 60. Domi (na druhou Vrbata), rozh. nájezd DeAngelo. Střely na branku: 46:32. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli (Los Angeles), 2. Domi, 3. DeAngelo (oba Arizona).