Brankář Carey Price z Montrealu Canadiens (vpravo) chytá do lapačky puk v utkání NHL Montreal - Tampa. Vlevo číhá na dorážku Ondřej Palát z Tampy Bay Lightning.

Brankář Carey Price z Montrealu Canadiens (vpravo) chytá do lapačky puk v utkání NHL Montreal - Tampa. Vlevo číhá na dorážku Ondřej Palát z Tampy Bay Lightning. ČTK/AP/Paul Chiasson

New York - Hokejisté Tampy zvítězili i díky gólové přihrávce Ondřeje Paláta v jediném pátečním utkání NHL na ledě Montrealu 4:2 a udrželi naději na postup do play off. Lightning ztrácí v tabulce Východní konference pouze jen bod na osmé Toronto, už jim ale zbývá odehrát poslední zápas, zatímco Maple Leafs mají jedno utkání k dobru.

Tampa, která zakončí základní část nedělním duelem s Buffalem, musí doufat, že Toronto neporazí ani jednoho ze dvou silných soupeřů - v sobotu Pittsburgh a o den později Columbus. "Nemáme to ve vlastních rukách, musíme počkat, jak dopadne sobotní zápas, a uvidíme. Ale určitě se připravíme na neděli tak, že budeme hrát o všechno," řekl obránce Victor Hedman.

Jeho tým vyhrál posedmé z posledních devíti utkání. Dvěma góly se o to zasloužil nováček Yanni Gourde, který ve 12. minutě otevřel skóre a ve 45. minutě upravil na konečných 4:2 pouhých 21 sekund poté, co Canadiens v oslabení snížili na rozdíl jediné branky.

Palát měl prsty ve druhém gólu Blesků v poslední minutě úvodní třetiny. Šestadvacetiletý český útočník nádhernou přihrávkou z obraného pásma vyslal do úniku Nikitu Kučerova a ten deset sekund před sirénou svým 40. gólem v sezoně zvýšil na 2:0. "Byl to dokonalý dlouhý pas jak z amerického fotbalu. Možná proto si před zápasem házejí šiškou," vtipkoval Hedman.

"Ať už je v sestavě kdokoliv, každý z nás bojuje za celý tým. Všichni cítíme tu soudržnost a týmový výkon. Když takhle hrajeme, jsme úspěšní. Bohužel jsme to nedokázali dělat celou sezonu, a proto jsme teď tam, kde jsme. Ale pořád živíme naději a to je jediné, co nám zbývá," poznamenal obránce Anton Stralman.

Výkon Tampy ocenil i Carey Price, brankář Montrealu, který už si dopředu zajistil vítězství v Atlantické divizi a v prvním kole play off narazí na New York Rangers. "Dnes jsme hráli proti odhodlanému soupeři. Vletěli na nás, stříleli jeden puk za druhým a využili pár šancí, které jsme jim nabídli. Musíme před jejich výkonem smeknout," řekl Price.

Výsledek NHL

Montreal - Tampa Bay 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 30. King, 45. Lehkonen - 12. a 45. Gourde, 20. Kučerov (Palát), 35. Killorn. Střely na branku: 29:22. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Kučerov (oba Tampa), 3. Lehkonen (Montreal).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Montreal 81 46 9 26 223:198 101 2. x-Ottawa 80 43 10 27 207:209 96 3. x-Boston 81 44 7 30 233:209 95 4. Toronto 80 39 15 26 244:236 93 5. Tampa Bay 81 41 10 30 230:225 92 6. Buffalo 80 33 12 35 199:230 78 7. Florida 80 33 11 36 205:237 77 8. Detroit 80 32 12 36 201:240 76

Metropolitní divize:

1. p-Washington 80 54 8 18 260:179 116 2. x-Pittsburgh 80 50 11 19 277:226 111 3. x-Columbus 80 49 8 23 244:189 106 4. x-NY Rangers 80 47 6 27 252:215 100 5. NY Islanders 80 39 12 29 233:238 90 6. Philadelphia 80 38 9 33 212:230 85 7. Carolina 80 35 14 31 207:228 84 8. New Jersey 80 28 14 38 180:236 70

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Chicago 81 50 8 23 242:210 108 2. x-Minnesota 81 48 8 25 263:207 104 3. x-St. Louis 80 44 7 29 227:212 95 4. x-Nashville 81 41 12 28 239:222 94 5. Winnipeg 81 39 7 35 247:255 85 6. Dallas 81 33 11 37 219:259 77 7. Colorado 80 22 3 55 161:271 47

Pacifická divize:

1. x-Anaheim 81 45 13 23 219:197 103 2. x-Edmonton 80 45 9 26 239:208 99 3. x-San Jose 81 45 7 29 218:200 97 4. x-Calgary 81 45 4 32 225:218 94 5. Los Angeles 80 38 7 35 195:199 83 6. Arizona 81 30 10 41 196:257 70 7. Vancouver 80 30 9 41 178:235 69