New York - Ondřej Palát vstřelil v pátečním utkání NHL svůj patnáctý gól v sezoně a pomohl hokejistům Tampy Bay k vítězství 2:1 v prodloužení na ledě Detroitu. Další český útočník Aleš Hemský se jednou přihrávkou podílel na kanonádě Dallasu, který porazil San Jose vysoko 6:1.

V brance Detroitu odchytal celý zápas Petr Mrázek, připsal si 30 zákroků a dlouho držel čisté konto. Až ve 46. minutě ho překonal Palát, který se při obléhání útočného pásma v pravý čas natlačil před branku, ztížil českému gólmanovi zákrok po střele Nikity Kučerova od modré čáry a vyražený kotouč pohotově doklepl do sítě.

Pětadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku tak smazal vedení Red Wings 1:0, které v polovině druhé třetiny obstaral Henrik Zetterberg. Palát, jenž o den dříve přihrál na tři góly, bodoval počtvrté za sebou a poosmé z posledních devíti zápasů, v nichž zaznamenal dva góly a osm asistencí. V Detroitu byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

O výhře Tampy rozhodl ve čtvrté minutě prodloužení Kučerov. Lightning tak ztrácejí už jen bod na osmou příčku ve Východní konferenci zaručující účast v play off. Po pátku se na ni vyhoupli New York Islanders díky vítězství 4:3 po nájezdech v Pittsburghu a mají nyní stejně bodů jako devátý Boston, jenž prohrál čtyřikrát v řadě. Ostrované ale disponují jedním zápasem k dobru. Do konce základní části jim zbývá sehrát devět utkání, Tampě a Bostonu osm.

"V každém duelu jde o strašně moc, v podstatě hrajeme play off už teď," konstatoval obránce Tampy Anton Stralman. "Na každém z hráčů můžete vidět obrovský zápal pro hru a hlad po vítězství. Všichni se rveme za stejný cíl, atmosféra v kabině je teď nádherná."

Ještě před pár dny se zdálo, že Lightning play off utíká. Prohráli totiž tři domácí zápasy za sebou, pak ale zvládli klíčový souboj v Bostonu a nyní uspěli i v Detroitu. V obou zápasech přitom museli obracet skóre. "Jediné, co můžeme ovlivnit, jsou naše zápasy. Na ostatní koukat nemůžeme. A právě o tom se hráči bavili v kabině v přestávce před třetí třetinou. Říkali si, co musí udělat, aby tady dnes vyhráli. A oni ten způsob našli," uvedl hrdě trenér Jon Cooper.

Vítězství Islanders v Pittsburghu, jemuž v pátém utkání za sebou chyběl kvůli zranění Jevgenij Malkin, vychytal slovenský brankář Jaroslav Halák, který byl ve čtvrtek povolán z farmy v Bridgeportu. Ve svém prvním zápase NHL od 29. prosince lapil 37 střel, včetně šesti v prodloužení, a zneškodnil dva ze tří nájezdů v rozstřelu.

"Pokaždé, když vychytáte vítězství, je to skvělý pocit. Ale teď je ten pocit přece jenom mimořádný, protože to bylo po dlouhé době, co jsem zase chytal NHL. Jsem šťastný, že jsem zpátky s kluky v prvním týmu," konstatoval Halák. "Získali jsme důležité dva body. Myslím, že to byl z naší strany povedený výkon. Důležité bylo, že jsme hráli disciplinovaně," pochválil mužstvo jednatřicetiletý rodák z Bratislavy, jehož spoluhráči se nechali za celý zápas pouze jednou vyloučit.

Žraloci ze San Jose utrpěli v Dallasu pátou porážku v řadě a v čele tabulky Pacifické divize už se na ně bodově dotáhl Anaheim, jenž zvítězil 3:1 nad Winnipegem. Přitom ještě v polovině března ztráceli Kačeři na první příčku devět bodů.

Na kanonádě Stars, do jejichž sestavy se znovu nevešel Jiří Hudler, se hattrickem podílel Adam Cracknell. Hemský, jenž se o den dříve dvakrát trefil do sítě Chicaga, přihrál ve 26. minutě na gól Jamiemu Bennovi, který zvýšil na 3:0.

U dvou inkasovaných gólů byl na ledě útočník Tomáš Hertl, jemuž se poslední dobou vůbec nedaří. Třiadvacetiletý odchovanec Slavie už v jedenáctém utkání za sebou nebodoval a měsíc marně čeká na svůj devátý gól v sezoně.

Statistika NHL:

Pittsburgh - NY Islanders 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 22. Gaunce, 34. Crosby, 54. Cullen - 25. Nelson, 30. Lee, 40. Cizikas, rozhodující sam. nájezd Tavares. Střely na branku: 40:46. Diváci: 18.659. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Nelson (oba Islanders), 3. Gaunce (Pittsburgh).

Anaheim - Winnipeg 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 18. Perry, 37. Cogliano, 59. Silfverberg - 27. Morrissey. Střely na branku: 35:18. Diváci: 15.647. Hvězdy zápasu: 1. Bernier (Anaheim), 2. Hutchinson (Winnipeg), 3. Perry (Anaheim).

Dallas - San Jose 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Branky: 9., 28. a 45. Cracknell, 22. Ritchie, 26. Jamie Benn (Hemský), 46. Klingberg - 28. J. Thornton. Střely na branku: 29:21. Diváci: 17.265. Hvězdy zápasu: 1. Cracknell, 2. Spezza, 3. Lindell (všichni Dallas).

Detroit - Tampa Bay 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 29. Zetterberg - 46. Palát, 64. Kučerov. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 32 střel inkasoval 2 góly a úspěšnost zásahů měl 93,75 procenta. Střely na branku: 30:32. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa), 2. Zetterberg (Detroit), 3. Palát (Tampa).