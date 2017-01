New York - Hokejový útočník Ondřej Palát dal v úterním programu NHL jako jediný z českých hráčů gól, kterým ale neodvrátil domácí porážku Tampy Bay 4:6 s Winnipegem. Pětadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku se po vánočních svátcích dostává do formy, když bodoval ve všech čtyřech zápasech a připsal si v nich tři branky a dvě asistence.

Palát po dobré přihrávce Tylera Johnsona zakončil v úvodu třetí třetiny přečíslení dva na jednoho a snížil ztrátu Tampy Bay na 2:4. Domácí se ještě zásluhou dvou branek Nikity Kučerova dostali na dostřel (4:5), ale naděje na bodový zisk jim při hře bez gólmana vzal dvacátou trefou v sezoně Patrik Laine.

"Skóre je pro brankáře nepříjemné, ale ti přitom vytáhli ještě několik skvělých zákroků," zastal se gólmanů trenér Winnipegu Paul Maurice, který příčinu brankových hodů viděl jinde. "Nemohu si vybavit zápas, a nemyslím jen v aktuální sezoně, ve kterém bychom měli tolik gólových šancí."

Klíčové bylo, že Winnipeg po inkasované brance na 1:1 utekl soupeři v následujících deseti minutách na 4:1. "Mauriceova řeč o první přestávce byla jednoznačně mnohem lepší než moje. Jakoby poté proti sobě hráli muži a kluci. Když to shrnu, oni hráli dobře dvě třetiny a my jen jednu. Je logické, že vyhráli," prohlásil trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Hokejisté Columbusu porazili na svém ledě Edmonton 3:1 a prodloužili sérii výher na šestnáct zápasů. Od vyrovnání rekordu NHL, který v sezoně 1992/93 vytvořil Pittsburgh, je dělí už jen jedno vítězství. "Jsem na tým pyšný, zaslouží si to. Mám také radost z toho, jak se hráči vypořádali s veškerým tlakem, který se v posledních třech utkáních okolo toho vytvořil. Je to pro ně dobrá zkouška," řekl kouč Columbusu John Tortorella.

Překvapivý lídr soutěže se mohl opět opřít o přesilové hry, v nichž se brankami Cama Atkinsona a Williama Karlssona dostal do vedení 1:0 a 2:1. Pojistku Columbusu, který soupeře přestřílel 35:22, přidal v úvodu třetí třetiny Nick Foligno. "Jejich tempu a výdrži jsme vůbec nedokázali konkurovat," uvedl trenér Edmontonu Todd McLellan.

O sedmnáctou výhru v řadě bude Columbus bojovat ve Washingtonu, který v úterý porazil Toronto 6:5 v prodloužení. Obrat domácích z 2:4 dokonal v čase 64:38 Alexandr Ovečkin. Ruský útočník se v prodloužení trefil už po devatenácté a vyrovnal tím rekord soutěže, který drží Jaromír Jágr.

Obránce Shea Weber nastoupil v Nashvillu poprvé od výměny za P.K. Subbana a gólem pomohl Montrealu k výhře 2:1 v prodloužení. "Byl to jeden z těch emotivních zápasů. Vše začalo už příjezdem v pondělí, kdy jsem potkával staré kamarády a viděl všechny ty známé tváře," řekl Weber, který hrál za Predators 11 sezon a šest z nich byl kapitánem. Klub na jeho počest připravil video, které pustil v první třetině. "Ani jsem na to nekoukal, trochu jsem se bál, že mě to dojme a vykolejí. Moc to pro mě znamenalo," uvedl Weber.

Do nového roku vstoupilo úspěšně Los Angeles, které porazilo i v odvetě lídra Pacifické divize San Jose. Kings, kteří se pohybují na hranici postupu do play off, vyhráli na ledě soupeře gólem Tannera Pearsona 2:1 v prodloužení.

NHL:

NY Rangers - Buffalo 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 36. Holden - 13. Girgensons, 20. E. Kane, 22. Bailey, 42. Eichel. Střely na branku: 25:19. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Nilsson, 3. E. Kane (všichni Buffalo).

Washington - Toronto 6:5 v prodl. (2:3, 0:1, 3:1 - 1:0)

Branky: 2. Williams, 16. Oshie, 43. Kuzněcov, 44. Orlov, 54. Carlson, 61. Ovečkin - 7. Kadri, 12. Brown, 19. Gauthier, 34. Komarov, 52. Marner. Střely na branku: 29:25. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Williams, 3. Orlov (všichni Washington).

Carolina - New Jersey 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 53. Aho - 35. Henrique, 52. Cammalleri, 58. Palmieri. Střely na branku: 30:18. Diváci: 8.998. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Henrique, 3. Cammalleri (všichni New Jersey).

Columbus - Edmonton 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 13. Atkinson, 31. Karlsson, 43. Foligno - 26. Klefbom. Střely na branku: 35:22. Diváci: 17.169. Hvězdy zápasu: 1. Karlsson, 2. Jones, 3. Foligno (všichni Columbus).

Tampa Bay - Winnipeg 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

Branky: 53. a 58. Kučerov, 24. Peca, 44. Palát - 25. z tr. střílení a 50. Ehlers, 8. Scheifele, 26. Trouba, 35. Byfuglien, 59. Laine. Střely na branku: 36:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. Kučerov (Tampa Bay), 3. Trouba (Winnipeg).

Nashville - Montreal 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 40. Fiala - 45. Weber, 65. Pacioretty. Střely na branku: 23:43. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty (Montreal), 2. Rinne (Nashville), 3. Weber (Montreal).

San Jose - Los Angeles 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 32. Couture - 44. Carter, 61. Pearson. Střely na branku: 27:35. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Pearson, 2. Carter (oba Los Angeles), 3. Couture (San Jose).