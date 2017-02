New York - Hokejový útočník Ondřej Palát nasměroval v úterním utkání NHL prvními dvěma góly zápasu Tampu Bay k výhře 4:1 nad Edmontonem a byl vyhlášen nejlepším hráčem duelu. Naopak brankář Petr Mrázek se chybnou rozehrávkou podepsal pod úvodní trefu New Yorku Islanders, který v Detroitu zvítězil 3:1.

Palát těžil z výborných přihrávek spoluhráčů v útoku. V přečíslení dva na jednoho ho uvolnil Nikita Kučerov a český útočník zakončil akci střelou do poloprázdné branky. Ve druhém případě se Palát ocitl sám před gólmanem poté, kdy mu přistála na čepeli hokejky přihrávka vzduchem od Tylera Johnsona. Rodák z Frýdku-Místku trefou do horního růžku zvyšoval v úvodu druhé třetiny na 2:0.

Trojčata, jak se přezdívá lajně Kučerov, Johnson, Palát, nasbírala celkem osm bodů a rozdělila si všechna tři místa mezi hvězdami zápasu. "Je skvělé, že zase hrajeme spolu. Je mezi námi chemie," uvedl Palát. Vyzdvihl zejména přihrávku Johnsona a označil ji za až příliš dobrou. "Je výborné, že se nám ustálily útoky a že si každý plní svou roli. Trojčata si teď věří," doplnil kouč Jon Cooper. Tampa je však mimo pozici pro play off, na osmou Floridu ztrácí čtyři body.

Mrázek v předchozích dvou týdnech Detroit výrazně podržel a naposledy si připsal skalpy Washingtonu a Pittsburghu, jenže Islanders daroval úvodní gól. Přihrál puk zpoza branky přímo na hokejku Joshe Baileyho, který stal ve středu pravého kruhu. Ostravský rodák se stihl vrátit do branky, ale útočník hostí ho překonal.

"Na střídačce jsme se smáli, protože jsem musel počkat, než mi Anders (Lee) odjede z dráhy střely. Ale měli jsme i hodně štěstí. Když jsem byl u hrazení, říkal jsem si, že by puk mohl házet těmito místy, kde se na chvíli otevřel prostor. A dostal jsem ho přímo na hůl," popsal Bailey. "Měl jsem puk chvilku podržet a počkat s rozehrávkou. To by možná pomohlo. Anebo jsem ho měl poslal Kronnerovi (Niklas Kronwall). Ale teď už s tím nic neudělám. Zahrávám to stejným způsobem často, dnes to bohužel nevyšlo a chyboval jsem," komentoval situaci Mrázek.

Detroit vyrovnal sekundu před koncem první třetiny, v polovině utkání však Mrázek inkasoval další nešťastný gól. Vyrazil před sebe střelu Calvina de Haana, jenže puk se od tváře a hrudi obránce Detroitu Xaviera Ouelleta dostal za brankovou čáru. Třetí trefu přidal do odkryté branky John Tavares po skvělé přihrávce Baileyho. Mrázek kryl celkem 19 střel.

Souboj dvou nejlepších týmů Západní konference vyburcoval k excelentnímu výkonu Jonathana Toewse, který třemi góly a dvěma asistencemi zařídil výhru Chicaga 5:3 na ledě Minnesoty. "Nikdy nejdu do zápasu s nějakým očekáváním, že budu bodovat. Chci ze sebe vydat to nejlepší a takhle to opakovat zápas od zápasu," popsal svůj přístup kapitán Chicaga, který si vyrovnal maximum v počtu bodů za zápas.

Hokejisté Montrealu uspěli poprvé pod vedením nového trenéra Claudea Juliena, když zvítězili na ledě NY Rangers 3:2 po samostatných nájezdech. Tomáš Plekanec v závěru prodloužení trefil tyč a založil tím brejk dva na jednoho pro soupeře, úchvatný zákrok ale předvedl Carey Price a nakonec vychytal 258. výhru s Canadiens, čímž se v klubové historii vyrovnal třetímu Kenu Drydenovi.

Český útočník Pavel Zacha utrpěl po střetu s Derickem Brassardem zranění v horní části těla a duel New Jersey s Ottawou (1:2) nedohrál. I díky hattricku Filipa Forsberga otočil Nashville skóre s Calgary během deseti minut druhé třetiny z 1:4 na 5:4, nakonec ale prohrál 5:6 v prodloužení.

NHL:

New Jersey - Ottawa 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 47. Zajac - 21. Turris, 45. Karlsson. Střely na branku: 30:23. Diváci: 12.343. Hvězdy zápasu: 1. Karlsson (Ottawa), 2. Zajac (New Jersey), 3. Anderson (Ottawa).

NY Rangers - Montreal 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 11. Lindberg, 30. Nash - 4. Shaw, 22. Weber, rozhodující sam. nájezd Byron. Střely na branku: 30:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Weber (Montreal), 2. Nash (NY Rangers), 3. Price (Montreal).

Carolina - Pittsburgh 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 8. Skinner - 3. Wilson, 37. Crosby, 50. Malkin. Střely na branku: 30:22. Diváci: 12.145. Hvězdy zápasu: 1. Murray, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Skinner (Carolina).

Toronto - Winnipeg 5:4 v prodl. (1:2, 2:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 2. a 40. Komarov, 36. Kadri, 44. Nylander, 63. Gardiner - 5. a 40. Laine, 11. Little, 38. Ehlers. Střely na branku: 37:20. Diváci: 19.583. Hvězdy zápasu: 1. Gardiner, 2. Komarov (oba Toronto), 3. Laine (Winnipeg).

Detroit - NY Islanders 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 20. Zetterberg - 15. Bailey, 31. De Haan, 44. Tavares. Střely na branku: 27:22. Petr Mrázek odchytal za Detroit 57:30 minuty, inkasoval tři branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 86,36 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Bailey, 2. Greiss, 3. Tavares (všichni NY Islanders).

Tampa Bay - Edmonton 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 5. a 21. Palát, 41. Kučerov, 60. Namestnikov - 31. Pakarinen. Střely na branku: 27:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Kučerov, 3. Johnson (všichni Tampa Bay).

Nashville - Calgary 5:6 v prodl. (1:3, 4:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 31., 37. a 40. Forsberg, 10. Subban, 32. Wilson - 1. a 18. Ferland, 11. a 51. Backlund, 26. Hamilton, 61. Giordano. Střely na branku: 28:30. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg (Nashville), 2. Giordano (Calgary), 3. Wilson (Nashville).

Minnesota - Chicago 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Branky: 25. a 54. Granlund, 47. Parise - 21., 49. a 59. Toews, 26. Pánik, 41. Schmaltz. Střely na branku: 32:39. Diváci: 19.333. Hvězdy zápasu: 1. Toews (Chicago), 2. Granlund (Minnesota), 3. Schmaltz (Chicago).

Colorado - Los Angeles 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 21. Rantanen - 24. Toffoli, 30. Lewis. Střely na branku: 25:32. Diváci: 13.768. Hvězdy zápasu: 1. Lewis, 2. Budaj (oba Los Angeles), 3. Pickard (Colorado).