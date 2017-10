New York - Hokejový útočník Ondřej Palát se v pátečním utkání NHL zasloužil dvěma góly o výhru Tampy Bay 5:3 nad Floridou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Na straně poražených si připsal v premiérovém startu za Panthers asistenci Radim Vrbata. Tým Vegas, který rozšířil počet účastníků v soutěži na 31, uspěl ve svém historicky prvním utkání v NHL na ledě Dallasu 2:1.

Palát prodloužil v létě s Tampou Bay smlouvu o pět let a v prvním utkání sezony potvrdil svá slova, že se na větší sportovní tlak těší. Český útočník otevřel v utkání s Floridou skóre, když zakončil rychlý výpad střelou mezi betony Roberta Luonga. Podruhé se Palát prosadil 14 sekund před koncem, když při power play hostů trefil z ostrého úhlu a přes bránící hráče prázdnou branku.

Palát nastupoval ve druhé formaci s Braydenem Pointem a Yannim Gourdem. Dohromady nasbírali pět bodů (3+2) a do bilance plus/minus si připsali pět kladných bodů. "Byli naší nejlepší lajnou," pochválil je kouč Tampy Jon Cooper. "Hráli fantasticky. Myslím si, že to není potřeba více rozebírat. Všichni jsme to viděli," prohlásil kapitán Steven Stamkos.

Po akcích Palátovy řady vedli domácí na začátku prostřední části 2:0, ale Florida do druhé přestávky vyrovnala. U branky na 2:2 asistoval Vrbata, jehož střelu dorazil Mark Pysyk. Hosté ale ve všech třetinách nezachytili vstup a v 47. minutě znovu prohrávali o dvě branky. "Přesilovka na začátku poslední třetiny nám zlomila vaz. Ale jinak se mi líbilo, jak jsme hráli," řekl po debutu na trenérské lavičce Floridy Bob Boughner.

Tým Vegas s Tomášem Noskem v sestavě prohrával, když v závěru druhé třetině skóroval v přesilové hře Tyler Seguin. Více ale gólman Marc-Andre Fleury, který v utkání kryl 45 střel, soupeři nedovolil a v závěrečných deseti minutách zařídil dvěma góly obrat James Neal. Premiéru v dresu Dallasu si odbyl Martin Hanzal, který zaznamenal stejně jako spoluhráč Radek Faksa jeden záporný bod za účast na ledě při obdrženém gólu.

Las Vegas před pár dny postihla tragédie, při níž útočník zabil na koncertu 58 lidí a více než dalších pět set zranil. Zástupci všech třiceti klubů NHL včetně Connora McDavida a Sidneyho Crosbyho proto nahráli speciální vzkaz, aby město a hráče podpořili. A také Fleury po utkání přiznal, že utkání pro hráče mělo ještě větší význam než první zápas v historii týmu.

"Chtěli jsme se nejen dobře uvést v soutěži, ale také po tom, co se stalo, potěšit lidi. Snažili jsme se vydat ze sebe to nejlepší, aby byli na nás hrdí," řekl Fleury. "Doufám, že jsme jim zlepšili náladu a vykouzlili trochu úsměvu, protože hrajeme pro naše město. Věřím, že v sezoně společně zažijeme ještě hodně radosti," dodal Neal.

Suverénně vstoupil do sezony Columbus, který doma jednoznačně přehrál New York Islanders 5:0. Všechny branky padly do 32. minuty, u tří z nich asistovala největší letní posila Arťom Panarin. Sergej Bobrovskij potřeboval k 20. nule v kariéře 29 zásahů. "Každý zápas je důležitý, ale vždy chcete sezonu dobře začít a vyhrát první utkání, abyste získali sebevědomí," uvedl útočník Columbusu Lukáš Sedlák.

NHL:

Columbus - NY Islanders 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky: 2. Milano, 12. Atkinson, 27. Murray, 31. Werenski, 32. Dubois. Střely na branku: 37:29. Diváci: 18.595. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Dubois, 3. Bobrovskij (všichni Columbus).

Tampa Bay - Florida 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Branky: 7. a 60. Palát, 21. Point, 41. Namestnikov, 47. Kučerov - 33. Brickley, 38. Pysyk (Vrbata), 55. Huberdeau. Střely na branku: 25:36. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Stralman, 3. Palát (všichni Tampa Bay).

Dallas - Vegas 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky: 38. Seguin - 51. a 58. Neal. Střely na branku: 46:30. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Fleury (Vegas), 2. Radulov (Dallas), 3. Neal (Vegas).