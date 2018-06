Praha - Sezona pro hokejového útočníka Ondřeje Paláta z Tampy skončila teprve před měsícem, už se ale chystá zahájit přípravu na další ročník NHL. Opora Lightning si užila krátké volno, jehož závěrečnou část Palát strávil na dovolené v Itálii, a v pondělí plánuje opět začít trénovat. V přípravě nechce nic podcenit, cítí totiž, že v příští sezoně bude mít Tampa poslední velkou šanci zaútočit na zisk Stanleyova poháru.

"Myslím si, že poslední sezonu můžu hodnotit pozitivně. Základní část, i týmově, byla super. V play off jsme hráli dobře, jen je škoda, že jsme nevyhráli sérii nad Washingtonem," řekl Palát novinářům na dnešním setkání v Praze.

Tampa Bay vyhrála Východní konferenci NHL a následně postoupila až do semifinále play off, ve kterém prohrála s pozdějším vítězem Washingtonem. "Mrzí to. Série nám moc dobře nesedla, Washington si to zasloužil. Otočili jsme z 0:2 na 3:2, pak se nám ale nepovedl šestý zápas. Doma v sedmém jsme pak nemohli dát gól," uvedl sedmadvacetiletý útočník k závěru sezony.

Uznal ale, že mužstvo Capitals hrálo dobře. "Hráli super jako tým. Šlapalo jim to, všechny čtyři lajny hrály dobře a zdáli se mi trošku hladovější po úspěchu. Hlavně v šestém zápase, kde se to zlomilo," přiznal Palát, který obsadil páté místo v anketě Zlatá hokejka.

Odchovanec Frýdku-Místku ocenil zejména výkony kapitána Alexandra Ovečkina. "Bylo hodně vidět, že je jiný. Měl pověst, že je to útočník, co nehraje moc pro tým, nevrací se. Teď v play off to byl někdo jiný. Byl to jejich nejlepší hráč, vracel se, blokoval střely, dával góly," řekl Palát na adresu ruské hvězdy, která se poprvé v kariéře radovala ze zisku cenné trofeje.

Floridský klub patří v posledních letech mezi favority NHL, opět ale zůstal těsně pod vrcholem. Tampa ve třech z minulých čtyř ročníků postoupila minimálně do semifinále play off, v roce 2015 prohrála ve finále. Druhý Stanley Cup v historii ale získat nedokázala.

"Potenciál tam je, ale času už moc není. Teď bude asi sezona, ve které bychom to měli dokázat. Poté vyprší smlouvy klukům, budou se prodlužovat a tým bude vypadat trošinku jinak. Uvidíme," poukázal Palát na fakt, že řadě klíčových hráčů končí kontrakty po sezoně 2018/19. On sám má smlouvu ještě na další čtyři roky.

Sílu týmu si uvědomují i zámořská média, která Tampu pravidelně řadí mezi hlavní favority soutěže. "Máme zkušený a dobrý tým, ale chybí nám poslední krok. Dostat se do finále a vyhrát. Předminulou sezonu jsme ale byli favorité taky a neudělali jsme play off. NHL je trošku nevyzpytatelná. Je tam hodně faktorů, které mohou do sezony promluvit. Zranění, forma," řekl Palát. Lightning tak i do dalšího ročníku půjdou s tím, že chtějí v první řadě postoupit do play off.

Účastník olympijských her v Soči i posledního Světového poháru chce týmu k výraznému úspěchu sám dopomoct, i proto nechce v přípravě nic podcenit. "V pondělí začínám. Opět se budu připravovat s Radimem Poláškem," řekl Palát, který trénuje ve skupině například s Radimem Faksou, Romanem Polákem a dalšími hokejisty z Ostravy.

"Chci se zaměřit na rychlost. Novodobá NHL je o rychlosti, nemusíte mít 100 kilo a dva metry. Teď je to spíše o rychlosti a chytrosti," řekl Palát, který se opět chystá hrát i tenis a plánuje začít s golfem. "Většina kluků v Tampě ho hraje, tak chci začít taky," dodal.