Londýn/Praha - Pro fedcupového kapitána Petra Pálu znamená posun Karolíny Plíškové na post světové jedničky obrovský úspěch. Věří, že se v čele tenisového žebříčku udrží a přidá další úspěchy, včetně grandslamového titulu.

"Pro Káju je to odměna za odvedenou práci a pobídka do další. Je strašně těžké se dostat na první místo a ještě těžší se tam udržet. Pro ni to je určitě motivace, co nejdéle se tam udržet a přidat úspěchy na grandslamu," řekl ČTK Pála, který první týden Wimbledonu sledoval výkony českých tenistek v All England Clubu.

Plíšková sice vypadla ve 2. kole, ale má za sebou výborných dvanáct měsíců. Vyhrála čtyři turnaje a loni došla do finále US Open. "Je to obrovský úspěch, který je podložen výkony. Hraje nejsolidněji ze všech. Pár let zpátky to tak nebylo, vždycky něco uhrála a pak nic, ale tohle se výrazně zlepšilo," řekl Pála.

Plíšková se stane šestou hráčkou historii, která se do čela pořadí WTA dostane, aniž má grandslamový titul. "Tohle ji požene dopředu a doufám, že se to podaří. Má na to, aby zase hrála finále grandslamu a vyhrála," konstatoval Pála.

Předností dvojnásobné vítězky Fed Cupu je vedle skvělého servisu a razantní hry i psychika. "Má silnou hlavu a v poslední době je vidět, že více prahne po výhrách," uvedl Pála. Věří, že tlak spojený s prvním místem v žebříčku hráčka zvládne. "Věřím, že uhraje velké výsledky. Bude obhajovat body, ale kdo nic neobhajuje, nic nevyhrál."

Obecně se odborníci shodují, že devizou Plíškové jsou výborně založené údery, jejich technika a královna es těží při podání z výšky 186 centimetrů.

Pětadvacetiletá Plíšková má navíc jasnou představu, co chce. To zmínil pro ČTK už loni Jiří Hřebec, který připravoval rodačku z Loun i její dvojče Kristýnu od jejich osmnácti do jednadvaceti let. "Karolína se nespokojí s tím, že udělá dvě kola jako ostatní. Má cíle jinde a to měla od začátku. Bylo to v ní. Ona je tvrďas, je suverénní. Vůbec se s tím nemaže, což jí pomáhá," uvedl Hřebec, který aktuálně pomáhá vyšlapat cestu do špičky Markétě Vondroušové.

Podobně jako Pála i bývalý kapitán daviscupového týmu Vladislav Šavrda, manažer klubu I. ČLTK Praha, kde Plíšková trénovala, míní, že si tenistka první místo zaslouží. "Není to projev náhlé formy, ale celoroční práce," řekl Šavrda Radiožurnálu. "Post jedničky je svým způsobem zavazující, ale zároveň podporující sebevědomí," uvedl.

Dvojnásobný daviscupový vítěz Radek Štěpánek z dovolené básnil. "Je to velká honička, být na světě jednička," napsal na sociálních sítích a dodal: "Gratulace. Je skvělé, že naše země má opět hráče, který povládne světovému žebříčku."