Tampa (USA) - Kapitán tenistek Petr Pála po prohře týmu v semifinále Fed Cupu v USA uvažoval, co měl udělat jinak. Na Floridě měl mladý a v soutěži nezkušený tým, který domácímu výběru podlehl až 2:3 po čtyřhře.

"Holky udělaly všechno, co mohly, může za to kapitán," usmál se Pála při rozhovoru v Tampě pro deníky MFDnes, Sport, Radiožurnál a web tenisovysvet.cz.

Tentokrát týmu chyběly opory, které v uplynulých šesti letech získaly pět titulů v soutěži. Šanci tak ve dvouhrách dostaly Kateřina Siniaková a sedmnáctiletá naděje Markéta Vondroušová, ve čtyřhře hrála se Siniakovou Kristýna Plíšková.

"Říkám si, jestli jsem neměl postavit singly jinak. Když se prohraje, tak člověk přemítá, co mohl změnit," uvažoval Pála nahlas a dodal: "Kdyby Kristýna hrála první den, tak by Markéta zase nebyla rozehraná na Davisovou. Ale to je jenom kdyby. Jsem rád, jak se do toho holky pustily. Odpracovaly to a odbojovaly."

První prohra po deseti výhrách v řadě Pálu mrzela, ale na druhou stranu věděl, že měl nezkušený tým. "Pro všechny to je dobrá zkušenost a holkám může pomoct i v další kariéře," řekl Pála. Doufal, že v budoucnu můžou táhnout fedcupový tým jako Petra Kvitová či Karolína Plíšková. "Mohlo by se to pěkně namíchat, kdy s těmihle mladými budou hrát ty nejlepší. To pak bude strašně silný tým."

Jedničkou byla poprvé Siniaková. Světová osmatřicítka vyhrála v sobotu svou dvouhru, ale v neděli nestačila na Coco Vandewegheovou a s Kristýnou Plíškovou prohrály i závěrečnou čtyřhru. "V sobotu hrála vynikající zápas proti Rogersové. I proti Coco hrála dobře, potom se jí nepovedl jeden gem. Celkově hrála ale fakt solidně, i když nevyhrávala tolik výměn od základní čáry, jak jsme čekali," řekl Pála.

Bývalá juniorská světová jednička Vondroušová rovněž nestačila na Vandewegheovou, ale dokázala uhrát bod proti Lauren Davisové. "Porazila 36. hráčku světa, což by byl úspěch na jakémkoliv turnaji. Navíc po prohraném zápase a s únavou, kterou po všech přesunech má. Ukázala srdce," chválil Pála.

Za stavu 2:2 rozhodovala čtyřhra a Siniaková s Kristýnou Plíškovou na soupeřky nestačily. "Debl byl pak pro holky nezáviděníhodný. Není to žádná ostuda, holky makaly. Škoda, že holky Coco víc nepotrápily v singlu, protože pak byla silná i do deblu. Jednou je prostě soupeř lepší," konstatoval Pála.

Po čtyřech letech tak budou mít tenistky v listopadu volno. Pálovi ale bylo líto, že si tým nezahraje finále proti Běloruskám. "Bylo by doma a proti Azarenkové, to by bylo hezký," řekl a doplnil: "Čekání na první kolo bude strašná otrava, ale buďme rádi za tolik titulů. Vždycky si ale uvědomím, kolikrát jsme byli blízko vyřazení a měli jsme štěstí. Proti Americe bychom ho potřebovali ještě o hodně víc."

Otázkou je, v jakém systému se bude od příštího roku Fed Cup hrát. Uvažuje se o rozšíření elitní skupiny na šestnáct týmů a Final Four na jednom místě. "Je to ale škoda pro země, jako jsme my, které nemají grandslam. Podívejte se na naše domácí publikum, to se nedá ničím nahradit. Nevím, jak chtějí dostat nejlepší hráčky někam mimo domov," řekl a věřil, že se Češky o pohár brzy zase poperou.