Ostrava - Nehrající kapitán českých tenistek Petr Pála ještě neví, jaké sestavě dá důvěru pro rozhodující nedělní zápasy ve fedcupové bitvě se Španělskem. Stav je po sobotě vyrovnaný, když na obou stranách zvládly role favoritek týmové jedničky.

Přestože Barbora Strýcová dostala hned v prvním setu kanára do Muguruzaové, podle Pály ukázala dostatečnou odolnost tím, že se dokázala vzchopit. "Vím, jak je těžké se vzchopit po 0:6 v prvním setu v domácím prostředí. Ale ona zvládla výborně konec druhého setu a měla šance zlomit ji ve třetím. Ten rozdíl udělalo pár míčů. Mohla líp podávat, ale odvedla dobrý výkon," řekl Pála na tiskové konferenci.

Odmítl, že by porážka zpochybnila nasazení Strýcové do nedělní dvouhry. "Kdyby ji těch 0:6 nalomilo, projevilo by se to ve druhém setu, a ten dokázala otočit. I když ten zápas pak nedopadl dobře," řekl Pála.

O účasti Plíškové pochyby nejsou. Do čtyřhry Pála v pátečním losování předběžně nominoval pár Lucie Šafářová - Kateřina Siniaková, ale v neděli ještě může udělat změny.

"Zatím lítám od rozhovoru k rozhovoru, neměl jsem prostor přemýšlet. Musíme udělat to nejlepší možné rozhodnutí. Ale teď opravdu nevím. Já se na neděli těším. Jsou tam tři body a myslím si, že my máme daleko víc možností než soupeř, a to by mohl být ten rozdíl," řekl Pála.