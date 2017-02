Ostrava - České tenistky zahajují obhajobu vítězství ve Fed Cupu bez zraněné Petry Kvitové, což je podle kapitána Petra Pály ideální možnost dát příležitost nasát atmosféru týmové soutěže nastupující generaci v podobě Kateřiny Siniakové. Dvacetiletá finalistka juniorky na Australian Open 2013 by se do hry mohla zapojit za rozhodnutého stavu, jinak bude v Ostravě hlavně sbírat zkušenosti.

"Nečekám, že by Katka měla nastoupit v sobotu. Jsem rád, že tady bude, zaslouží si tady být a něco okoukat. Věřím, že v budoucnu bude platnou hráčkou našeho týmu," řekl Pála novinářům na dnešním tréninku.

Dopolední přípravu opět absolvovaly jen Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. Siniaková a Lucie Šafářová jsou po turnajích v Asii ještě stále na cestě, do Ostravy by podle Pály měly dorazit během dneška.

"Těším se, až budeme zase kompletní. Tým je takhle, jak je, silný. Je obrovská výhoda, že máme několik variant do dvouhry, i více do čtyřhry. To by měla být naše výhoda," řekl Pála. Nominaci do sobotních dvouher s hráčkami zatím neřešil. "Něco v hlavě mám, ale vždyť tu ještě nejsme všichni. Nejdřív se budu bavit s holkama," uvedl Pála.

Je si vědom toho, že proti Španělsku bez jeho druhé nejlepší hráčky Carly Suárezové má český tým usnadněnou roli. "Jsme lehkými favority hlavně tím umístěním dalších holek, ale v týmových soutěžích je všechno možné. To jsme mohli minulý týden vidět v Davis Cupu na všech místech světa, jak se to může zamotat. Oni mají velmi silnou jednu hráčku (Garbiňe Muguruzaovou), ale my bychom měli mít navrch v těch dalších. Pokud naše holky předvedou, co umí, měli bychom to zvládnout," řekl Pála.

Před domácími fanoušky se tenistky představí poprvé od předloňského finále s Ruskem. V Ostravě ještě neprohrály, na tvrdém povrchu zde zvítězily už čtyřikrát. "Hraje se nám tady vždycky skvěle. Už teď je vyprodáno, to ještě zvyšuje takové to těšení se na zápas," řekl Pála.