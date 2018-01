Islámábád/Praha - V Pákistánu ve středu zřejmě padne rozhodnutí o prodloužení vazby jednadvacetileté Češky, která byla tento měsíc zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Původním rozhodnutím soudu byla vazba stanovena na dva týdny a tato lhůta tento týden vyprší. Valentová dodala, že dívka se setkala s českým honorárním konzulem, dostala vzkazy od rodiny a balíček se základními potřebami.

"Počítáme s tím, že zítra (ve středu) by měla skončit vazba a mělo by být soudní stání, které se zřejmě bude týkat rozhodnutí o prodloužení vazby," řekla ČTK Valentová. Češka má k dispozici právníka. Pákistánští celníci ženu zadrželi před dvěma týdny, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. V jejím kufru našli devět kilogramů drogy.

Valentová dnes ČTK řekla, že Pákistánci Češce umožnili setkání s honorárním konzulem, který jí poskytl potřebné informace. "Předal jí vzkazy od rodiny, doporučil jí, aby spolupracovala s vyšetřovateli," uvedla mluvčí. "Zdravotně je na tom dobře, na podmínky ve věznici si nestěžovala," doplnila. Dívka také dostala balíček základních potřeb, který pro ni připravili zaměstnanci ambasády v Islámábádu.

Termín soudního líčení, v němž se bude rozhodovat o případné vině zadržené, zatím stanoven nebyl. Pákistánská média se případu věnují a objevuje se v nich řada neověřených, mnohdy senzačních zpráv.

List Daily Pakistan dnes napsal, že dostal e-mail, v němž muž tvrdící o sobě, že je Čech, požaduje, aby byla zadržovaná propuštěna a posazena do letadla do České republiky. Uvádí přitom telefonní číslo, na které mu mladá žena má zavolat, až bude na svobodě. Pokud se tak nestane, hrozí pisatel Pákistánu odplatou v podobě teroristických útoků.

Minulý týden pákistánská televize Samaa zase upozornila na twitterový účet, který si údajně založila Češka Tereza H. zadržovaná v Pákistánu. Tvrdí na něm, že jí pákistánští úředníci vrátili ve vazbě mobilní telefon. Ve svých příspěvcích ujišťuje, že je nevinná, žádá o právní pomoc a děkuje za podporu českému velvyslanectví. Popisuje také údajné podmínky ve vazební věznici v Láhauru, například si stěžuje na jednotvárné jídlo nebo na svou spolubydlící. Podle expertů je účet téměř s jistotou falešný.

V Pákistánu se rovněž stala terčem posměšných poznámek skutečnost, že se pákistánští celníci na internetu pochlubili fotografií s pohlednou českou blondýnou, i fakt, že se vyšetřovatelé ze tří různých oddělení přetahovali o to, kdo bude její případ řešit.

Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT), ve kterém jsou zastoupeny všechny vyšetřovací úřady.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.