Láhaur (Pákistán) - Pákistánský soud prodloužil vazbu Češce, kterou zadrželi 10. ledna celníci na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Jednadvacetiletá žena zatím zůstane ve věznici do 7. února. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Případ podle ní nadále řeší pákistánská celní policie. Kdy začne soudní řízení o samotném činu, tak ještě není jasné.

Dívka byla po zadržení umístěna do vazby ve věznici v Láhauru a o prodloužení vazby soud už jednou rozhodoval, a to minulou středu.

Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

V pondělí byl na mezinárodním letišti v pákistánské metropoli Islámábádu zadržen kanadský státní příslušník, který se rovněž pokoušel propašovat ze země drogy, uvedla pákistánská televize Geo. Podle ní muž bydlel v Láhauru. Podobně jako Češka měl i on namířeno do Spojených arabských emirátů, a to do emirátu Šardžá. V jeho zavazadle našli celníci kromě heroinu také metamfetamin.

Celková hodnota zadržených drog, které byly pečlivě ukryté v dámských botách, se podle pákistánských úřadů odhaduje na 15 milionů pákistánských rupií (2,77 milionu Kč).