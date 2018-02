Islámábád/Praha - Pákistánský soud dnes prodloužil o devět dní vazbu Češce, která byla 10. ledna zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová ČTK řekla, že vazba byla české občance prodloužena do 24. února.

"I nadále platí, že vyšetřování prozatím ukončeno nebylo a pokračuje," uvedla Valentová ČTK. Znovu pak zopakovala, že termín soudu, který by měl posuzovat vinu, případně stanovovat výši trestu, do ukončení vyšetřování stanoven nebude. Valentová dále uvedla, že i u dnešního stání byl přítomen český honorární konzul, který sleduje dodržování mezinárodních standardů.

Případem se nyní zabývají pákistánští celníci. Podrobnosti o jejich práci a průběhu vyšetřování česká diplomacie nemá.

Pákistánští celníci Češku zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska. Žena nyní zůstává ve věznici v Láhauru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.