Láhaur (Pákistán) - Pákistánský soud dnes bude znovu rozhodovat o prodloužení vazby jednadvacetileté Češce, která byla 10. ledna zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Soudní řízení o samotném činu by mohlo začít v druhé polovině února.

Dívka byla po zadržení umístěna do vazby ve věznici v Láhauru, odkud by měla být dnes předvedena před soud. Ten bude rozhodovat o dalším pokračování vazby.

Zadržená se už v Láhauru setkala s českým honorárním konzulem, dostala vzkazy od rodiny a balíček se základními potřebami. Dívka má k dispozici právníka, podle mluvčí ministerstva zahraničních věcí je na tom zdravotně dobře a na podmínky ve věznici si nestěžovala.

Pákistánští celníci ženu 10. ledna zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničních věcí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.