Islámábád - Pákistánské město Navábšáh ohlásilo rekordní teplotu pro měsíc duben. V pondělí tam meteorologové naměřili teplotu vyšší než 50 stupňů. Místní obyvatelé mají nyní obavy, jaká vedra by mohla dorazit během léta, a proto zvažují i odchody do jiných oblastí, napsal britský deník The Guardian.

V Navábšáhu bylo v pondělí 50,2 stupně. "Máme obavy kvůli tomu, že tato extrémní horka začala letos příliš brzy. Plánujeme se proto přesunout do jiných měst, jestliže se ta situace nezmění," uvedl jeden z místních obyvatel.

"Předpověděli jsme extrémní horko v provincii Sindh, nicméně nečekali jsme, že půjde o dubnový světový rekord," uvedl šéf místních meteorologů Ghulám Rasúl. Místní obyvatelé v souvislosti s vedry kritizují reakci pákistánských úřadů. "Vláda nijak nereagovala, přitom 30. dubna bylo zaznamenáno nejméně 24 případů úpalu, z toho pět vážných, kdy lidé ztratili vědomí," uvedl jeden z místních obyvatel s tím, že jde o případy pouze z jedné vládou řízené nemocnice.

Podle pákistánských médií vedra donutila obyvatele, aby zůstávali po celý den v uzavřených místnostech. Silnice a tržiště tak nyní zejí prázdnotou a veškeré obchodní aktivity ustaly.

V roce 2015 si vlna veder, která od poloviny června zasáhla jihopákistánské město Karáčí a jeho okolí, vyžádala 1250 obětí.