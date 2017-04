New York - Hokejový útočník Jean-Gabriel Pageau vystřelil Ottawě čtyřmi góly vítězství 6:5 ve druhém prodloužení nad New Yorkem Rangers, po kterém Senators vedou ve druhém kole play off NHL 2:0 na zápasy. Ve stejné pozici jako Ottawa je také Pittsburgh, který po výsledku 6:2 uspěl ve Washingtonu i podruhé. Na polovině branek Penguins se podíleli Phil Kessel a Jake Guentzel, kteří si připsali shodně dvě branky a asistenci.

Ottawa v základní hrací době ani jednou nevedla a po gólu obránce Rangers Bradyho Skjeie, který v utkání skóroval dvakrát, prohrávala do 57. minuty 3:5. Poté ale přišly velké chvíle Pageaua. Nejmenší hráč Senators dvěma šikovnými tečemi poslal zápas do prodloužení, v němž dokonal obrat v čase 82:54 trefou z přečíslení dva na jednoho.

"Zavřel jsem při střele oči a jsem vděčný, že puk prošel až do brány," komentoval vítěznou střelu Pageau. "Cítil jsem se, jako bych se vznášel. Je to výjimečný okamžik, na který až do konce svého života nezapomenu. Ale zrovna teď už na to nechci myslet. Chci otočit list, jak nejrychleji je to možné, abych se mohl soustředit na další zápas," podotkl.

Pageau je prvním hokejistou v klubové historii Ottawy, který vstřelil v utkání play off čtyři branky. Stejný kousek se v NHL stal naposledy před sedmi lety, kdy útočník Detroitu Johan Franzén skóroval čtyřikrát do sítě San Jose. "Je to absolutní pecka. A nejde jen o to, že dal čtyři branky, ale také o jejich důležitost. Dvěma v závěru vyrovnal, poté rozhodl v prodloužení," rozplýval se trenér Ottawy Guy Boucher.

Senators podle Pageaua ve třetí třetině věřili, že nepříznivý stav mohou otočit. Obrat odstartovaly jeho teče a zejména po vyrovnávací trefě na 5:5, která padla 62 sekund před koncem základní hrací doby, kroutil gólman Rangers Henrik Lundqvist hlavou. "Nechápu, jak to provedl. S úhlem, pod kterým zasáhl puk, snad ani nemohl doufat, že trefí branku. A on dokonce skóroval," divil se švédský brankář a vzal prohru na sebe.

"Měl jsem na konci třetí třetiny chytit něco navíc. To je moje práce. Celkově jsme odehráli dobrý zápas na to, abychom vyhráli. Proto je těžké prohrát tímto způsobem, zvláště když v závěru vedete o dvě branky. Ale oni měli v prvních dvou zápasech více štěstí na odrazy. My se teď musíme semknout a zkusit doma také vyhrát oba zápasy," dodal.

Ve Washingtonu začaly padat branky až od druhé třetiny a Pittsburgh si klíčový náskok vypracoval mezi 34. a 46. minutou, kdy odskočil soupeři z 1:1 na 5:2. Domácí vstoupili do závěrečné části bez Bradena Holtbyho, nejlepšího brankáře uplynulé sezony, kterého trenér po třech inkasovaných gólech ze 14 střel stáhl ze hry. Holtby na žádném gólu nenesl vinu, padly po přečíslení a chybách jeho spoluhráčů.

Washingtonu byla stejně jako v úvodním duelu málo platná střelecká aktivita. V této statistice vedl 19:5 do prvního gólu zápasu, který Capitals inkasovali při vlastní přesilovce. Celkově jim hostující gólman Marc-Andre Fleury kryl 34 pokusů. "Je to náš nejlepší hráč. Už jím byl v první sérii proti Columbusu a podržel nás i tady v obou zápasech. V klíčových chvílích vytáhne skvělé zákroky, dnes zejména v první třetině," uvedl kouč Pittsburghu Mike Sullivan.

Také v souboji hvězd má v sérii navrch Sidney Crosby nad Alexandrem Ovečkinem. Kapitán Pittsburghu v úvodním duelu dvakrát skóroval, nyní si připsal dvě přihrávky u gólů na 2:1 a 3:1. Crosby se díky dvěma přihrávkám vyrovnal v historickém klubovém bodování v play off druhému Jaromíru Jágrovi. Oba útočníci nasbírali v dresu Pittsburghu v bojích o Stanleyův pohár 148 bodů.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Ottawa - NY Rangers 6:5 ve druhém prodl. (1:1, 1:3, 3:1 - 0:0, 1:0)

Branky: 14, 57., 59. a 83. Pageau, 34. Methot, 42. Stone - 36. a 46. Skjei, 5. Grabner, 31. Kreider, 34. Stepan. Střely na branku: 34:48. Hvězdy zápasu: 1. Pageau, 2. Phaneuf (oba Ottawa), 3. Skjei (NY Rangers). Stav série: 2:0.

Washington - Pittsburgh 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Branky: 23. Niskanen, 44. Bäckström - 34. a 43. Kessel, 37. a 60. Guentzel, 22. Cullen, 46. Malkin. Střely na branku: 36:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Fleury (oba Pittsburgh), 3. Bäckström (Washington). Stav série: 0:2.