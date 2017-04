Útočník týmu Ottawa Senators Jean-Gabriel Pageau překonává Henrika Lundqvista v brance týmu New York Rangers.

Útočník týmu Ottawa Senators Jean-Gabriel Pageau překonává Henrika Lundqvista v brance týmu New York Rangers. ČTK/AP/Fred Chartrand

New York - Hokejový útočník Jean-Gabriel Pageau vystřelil Ottawě čtyřmi góly vítězství 6:5 ve druhém prodloužení nad New Yorkem Rangers, po kterém Senators vedou ve druhém kole play off NHL 2:0 na zápasy. Ve stejné pozici jako Ottawa je také Pittsburgh, který po výsledku 6:2 uspěl ve Washingtonu i podruhé. Na polovině branek Penguins se podíleli Phil Kessel a Jake Guentzel, kteří si připsali shodně dvě branky a asistenci.

Ottawa v průběhu zápasu ani jednou nevedla a po gólu obránce Rangers Bradyho Skjeie, který v utkání skóroval dvakrát, prohrávala do 57. minuty 3:5. Poté ale přišly velké chvíle Pageaua. Nejmenší hráč Senators dvěma šikovnými tečemi poslal zápas do prodloužení, v němž dokonal obrat v čase 82:54 trefou z přečíslení dva na jednoho. Pageau se stal prvním hokejistou v klubové historii Ottawy, který vstřelil v utkání play off čtyři branky.

Góly začaly padat ve Washingtonu až od druhé třetiny a Pittsburgh si klíčový náskok vypracoval v rozmezí 34. až 46. minuty, během nichž odskočil soupeři z 1:1 na 5:2. Domácí vstupovali do závěrečné části bez Bradena Holtbyho, nejlepšího brankáře uplynulé sezony, kterého trenér po třech inkasovaných gólech ze 14 střel stáhl ze hry. Holtby na žádném gólu nenese vinu, ty padly z přečíslení a chyb jeho spoluhráčů.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Ottawa - NY Rangers 6:5 ve druhém prodl. (1:1, 1:3, 3:1 - 0:0, 1:0)

Branky: 14, 57., 59. a 83. Pageau, 34. Methot, 42. Stone - 36. a 46. Skjei, 5. Grabner, 31. Kreider, 34. Stepan. Střely na branku: 34:48. Hvězdy zápasu: 1. Pageau, 2. Phaneuf (oba Ottawa), 3. Skjei (NY Rangers). Stav série: 2:0.

Washington - Pittsburgh 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Branky: 23. Niskanen, 44. Bäckström - 34. a 43. Kessel, 37. a 60. Guentzel, 22. Cullen, 46. Malkin. Střely na branku: 36:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Fleury (oba Pittsburgh), 3. Bäckström (Washington). Stav série: 0:2.