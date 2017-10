Havlíčkův Brod - U havlíčkobrodského okresního soudu dnes výslechem obžalovaných pokračovalo hlavní líčení v kauze tragického pádu silničního mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Deset lidí je obviněno z obecného ohrožení z nedbalosti. Čtyři lidé při neštěstí zahynuli a dva byli zraněni. Podle Františka Lízala, který na stavbě vykonával technický dozor pro investora, jímž byl Kraj Vysočina, pádu mostu nic nenasvědčovalo.

Lízal byl na stavbě několik hodin před zřícením mostu. "Vlastní bourací práce mostu nebyly vůbec zahájeny, pouze se odtěžila zemina po patu klenby na jedné straně mostu. Práce postupovaly podle harmonogramu a proč most spadl, to nikdo neví, podle mě ani soudní znalec. Necítím se vinen," řekl Lízal. V projektu podle něj nebyl popsán způsob, jak při likvidaci mostu podepřít jeho klenbu.

Vinu odmítli i další dva obžalovaní, kteří dnes byli vyslechnuti. Podle Zdeňka Drtiny ze společnosti M-Silnice podepsala firma Bögl & Krýsl jako subdodavatel smlouvu o dílo s tím, že nese všechna případná rizika. "M-Silnice ani já osobně jsme na stavbě nic neřídili ani neorganizovali," řekl Drtina.

Irenu Šedovou z investičního oddělení Kraje Vysočina jako zástupce investora žaloba viní z toho, že nenechala zpracovat realizační dokumentaci stavby mostu. "Postupovala jsem podle standardních postupů na krajském úřadě, podle nichž se realizační dokumentace pořizuje jen na nové konstrukce," hájila se Šedová. Drtina i Šedová si údajně rovněž na posledním kontrolním dnu stavby před zřícením mostu 1. září 2014 nevšimli ničeho, co by ukazovalo na hrozící destrukci.

Most ve Vilémově se zřítil v září 2014, v tu chvíli pod ním pracovalo šest dělníků. Čtyři zahynuli a dva byli zraněni. Hned po nehodě se objevily spekulace, že statiku mostu narušilo odbagrování přílišného množství zeminy u vnější strany mostní podpěry. Podle závěrů policejního vyšetřování, výslechů a odborných posudků nebyly stavební práce řízeny v souladu s projektovou dokumentací a nebylo zajištěno dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Kriminalisté obvinili deset lidí z obecného ohrožení z nedbalosti. Čtyři lidé při neštěstí zahynuli a dva byli zraněni. Obviněným, mezi nimiž jsou zástupci stavebních firem, investora i stavebního dohledu, hrozí vězení od tří do deseti let.

Hlavní líčení začalo letos začátkem května. Soudkyně Hana Doubková tehdy stačila vyslechnout jen dva obviněné zástupce firmy Strabag a společnosti M-Silnice, kteří s obžalobou zásadně nesouhlasili. Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel rekonstrukcí v rámci modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.

Hlavní líčení bude pokračovat ve středu a ve čtvrtek dokončením výslechu obžalovaných a výpověďmi znalců. Podle soudkyně jsou další termíny naplánovány na konec října a začátek listopadu.