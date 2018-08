Janov - V Janově na severu Itálie dnes pokračovalo pátrání po pohřešovaných v sutinách zříceného mostu. Úřad civilní obrany jejich počet snížil na pět. Úterní neštěstí si dosud vyžádalo 38 mrtvých, devět z deseti hospitalizovaných je v kritickém stavu. Úřady dál usilovně vyšetřují příčiny havárie. Podle jednoho odborníka mohlo prasknout jedno z nosných ocelových lan konstrukce. Vláda viní za zřícení firmu, která dálnici i s viaduktem spravuje, a dnes zahájila proces s cílem odebrat jí koncesi.

Domy pod zbylou konstrukcí mostu muselo opustit přes 600 lidí, jimž hledá bydlení janovská radnice. V noci na dnešek se podařilo odstranit z koryta řeky Polcevera obrovský kus zříceného mostu. Práce na chvíli zdržel požár mezi troskami, který způsobila jiskra z kotoučové pily, jež zapálila sklad pod ruinami. Odstranění trosek z řeky bylo jednou z priorit kvůli hrozícím záplavám. Na místě zasahuje tisícovka lidí, z nichž zhruba 350 jsou hasiči. Z mostu se také odstraňují vozy, které na něm zůstaly.

Za "hodnověrnou pracovní hypotézu" označil architekt Antonio Brencich, který je členem vyšetřovací komise, možnost, že pád mostu mohlo vyvolat prasknutí ocelového nosného lana. Všechna jsou obalená betonem, který je má chránit před korozí. Kvůli tomu se jejich stav těžko monitoruje.

Zodpovědnost za pád mostu má určit vyšetřování. Prokuratura chce viníka obvinit z vícenásobného usmrcení z nedbalosti, zavinění katastrofy a z ohrožení bezpečnosti dopravy. Firmě Autostrade per l'Italia, která dálnici v Janově provozuje, dnes italské ministerstvo dopravy zaslalo dopis, kterým napadlo její koncesi. Šéf protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio řekl, že pokud se soukromníci nedokážou o silnice patřičně starat, měl by správu nad nimi převzít stát.

Šéf euroskeptické Ligy Salvini připustil, že proces odejmutí koncese může trvat "několik týdnů nebo měsíců", protože Autostrade využije svého práva na odvolání. Odejmutí koncese je možné v případě, kdy správce dálnice "hrubě neplní" stanovené povinnosti. Autostrade má však za to, že bude schopna prokázat řádné plnění závazků.

Italská média navíc informovala, že v případě zrušení koncesionářské smlouvy, jejíž platnost končí až v roce 2042, by správce měl nárok na náhradu ušlého zisku v řádu miliard eur. Stát může na druhou stranu v případě, že provozovatel nedodrží smlouvu, vymáhat pokutu až 150 milionů eur (3,9 miliardy Kč).

Na sobotu byl vyhlášen státní smutek. V Janově se uskuteční státní pohřeb, kterého se zúčastní mimo jiné prezident Sergio Mattarella i premiér Giuseppe Conte. Mnoho příbuzných obětí se ale rozhodlo pietu bojkotovat: pád mostu podle nich způsobila nedbalost.

Salvini se také vyjádřil odmítavě k zahájení italské první fotbalové ligy o víkendu. Pořadatelé zatím odložili jen zápasy obou janovských klubů. Podle Salviniho by ale měly být odloženy všechny zápasy. "Zájmy byznysu a televizí mohou počkat," upozornil.

Lidé, kteří přežili pád mostu v Janově, vypráví o šťastném úniku

Matka držela dceru zcela zasypanou v sutinách za ruku, muže odhodila tlaková vlna, rodina utekla na poslední chvíli do ústí tunelu. Po úterním zřícení mostu v Janově přinesla dnes média několik příběhů lidí, kteří pád mostu se štěstím přežili.

Za ruku držela svou 24letou dceru Camillu úplně zasypanou sutinami 58letá Marina Guagliatová, kterou trosky uvěznily po hruď. "Hasiči se mnou mluvili a chtěli mě vyprostit, ale neviděli mou dceru, která byla celá zasypaná. Bez ustání jsem na ně křičela, ať mě nechají a postarají se o ni," řekla listu La Repubblica na nemocničním lůžku.

V okamžiku neštěstí se matka s dcerou probírali veteší v ekologickém sběrném dvoře u řeky Polcevera, která teče pod mostem. "Nadšeně sbíráme starožitnosti," vysvětluje Guagliatová.

"Dokázala jsem záchranářům popsat, kde přesně dcera je, protože jsem ji pod sutinami držela za ruku," vysvětluje žena. Na průběh událostí si příliš nepamatuje, několikrát ztratila vědomí. Všechno jí vyprávěla ve čtvrtek dcera, která už není v ohrožení života. Má ale zlomenou pánev a ruku, zlomená žebra jí navíc propíchly plíci.

"Právě jsem přijel pod most, otevřel jsem dveře auta a chtěl jsem vystoupit," řekl novinářům Luciano Goccia, když si z kabiny nákladního vozu, která je z větší části slisovaná, přišel vyzvednout věci. "Najednou jsem letěl vzduchem, narazil jsem do zdi, nemohl jsem dýchat, nemohl jsem nic," popsal Goccia rychlý sled událostí.

Tlaková vlna jej odhodila o několik metrů. Nákladní vůz je úplně zničený. Část kabiny, kde seděl Goccia, dopadla o poznání lépe. To, že přežil pokládá za zázrak; váží si toho, že může být se svou rodinou. Když pomyslí na ty, co zůstali v sutinách, nemůže prý spát a na zřícený most nedokáže ani pohlédnout. Jezdil po něm den co den, někdy i třikrát. Goccia vyvázl s vymknutým ramenem a pohmožděnou kyčlí.

Bez úhony z místa neštěstí unikli Nicola a Lisa Hentonovi-Mitchellovi a jejich dvě děti ve věku devět a 12 let. Svůj dramatický útěk popsali zpravodajskému serveru BBC. Za hustého deště nejprve pocítili, že auto na mostě sklouzlo doprava. Jeli ale dál a najednou se před nimi rozzářil roj červených světel: ostatní vozy začaly brzdit. Pak se řidiči se pokoušeli couvat, lidé křičeli a mávali rukama, vypověděla dvojice.

"Zkoušeli jsme couvat, ale to nešlo. Narazilo do nás auto před námi," řekl Nicola. Lidé pak začali italsky křičet "Ven z aut" a "Utíkejte". Celá rodina se jala utíkat zpět do tunelu, odkud přijeli. Nad situací prý převzali kontrolu řidiči kamionů, kteří utíkající směřovali do jeho ústí. Uvnitř tunelu našlo úkryt zhruba šest desítek lidí různých národností.