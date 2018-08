Pád mostu v Janově má nejméně 42 mrtvých, český řidič je v nemocnici

Janov - Zřícení dálničního mostu v Janově na severu Itálie si v úterý vyžádalo nejméně 42 mrtvých. V rozhlasové stanici RAI o tom dnes informoval janovský prokurátor Francesco Cozzi. Tragická bilance se podle něj může zvýšit. Na místě nyní odklízejí sutiny a hledají přeživší čtyři stovky hasičů. Zraněný český řidič kamionu zůstane v nemocnici v Janově týden.

Na rušné dálnici A10 v Janově se zřítila část mostu v délce jednoho sta až dvou set metrů. Z výšky 45 metrů přitom spadlo na 35 osobních aut a tři kamiony, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života.

"Všechny dostupné prázdné prostory (mezi sutinami) už byly prohledány, nyní odstraňujeme největší kusy trosek," uvedl šéf hasičů Emanuele Gissi. Na místo byly kvůli tomu přepraveny dva velké jeřáby.

"Nevíme, zda jsou na místě ještě nějací přeživší, ale je naším úkolem je hledat," dodal. Toto hledání podle něj zabere "dny".

ANSA už v noci na dnešek s odvoláním na sdělení ministerstva vnitra napsala, že mezi oběťmi jsou i tři děti ve věku osmi, dvanácti a třinácti let.

Příčina zřícení mostu není známa. V době neštěstí silně pršelo a někteří lidé tvrdí, že k tragédii přispělo podmáčení půdy. Svědci události také řekli, že do jednoho pilíře udeřil blesk. V italských médiích se ale objevují také zprávy, že most ze 60. let minulého století byl často opravován a že experti upozorňovali na nedostatečnost těchto oprav.

Zraněný český řidič kamionu zůstane v nemocnici v Janově týden

Zraněný řidič kamionu pražské dopravní společnosti SPED-IT zůstane v nemocnici v italském Janově pět až sedm dní na pozorování. Má zlomených pět žeber a pohmožděné plíce, ale cítí se dobře. ČTK to dnes řekl jednatel společnosti SPED-IT Václav Zázvůrek. Kamion spadl v úterý z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila.

Kamion se zřítil z výšky 45 metrů. "Určitě ho zachránil bezpečnostní pás. Možná také to, že je to nové auto, nová generace Mercedesu. A měl i štěstí, že se mu asi odpojil návěs," řekl Zázvůrek.

Podle řidiče byla před tunelem drobná nehoda, která zpomalila provoz. "A pak si jenom pamatuje, jak se to zhouplo a propad dolů. Nic víc si už nepamatuje," dodal Zázvůrek.

Odhadovaná škoda na soupravě je zhruba 2,5 milionu korun. Řidič, který u firmy pracuje osm let, vezl zboží na vykládku poblíž Janova. O tom, že kamion havaroval, se firma dozvěděla díky sledování polohy vozidla prostřednictvím GPS. Těsně před polednem se souprava podle GPS zastavila v inkriminovaném místě.

Italská vláda chce, ať rezignuje vedení firmy provozující most

Rezignaci vedení společnosti, která provozuje dálniční most, jehož část se v úterý v Janově zhroutila, požaduje italský ministr dopravy Danilo Toninelli. Vláda též chce firmě Autostrade per l'Italia odebrat koncesi ke správě dálnice, jejíž součástí je i dotčený most, a vymáhat finanční postih, řekl dnes Toninelli. Firma by mohla podle smlouvy zaplatit až 150 milionů eur (3,85 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters.

"Vedení firmy Autostrade per l'Italia musí nejprve odstoupit," uvedl ministr na facebooku. "(Společnost) Autostrade per l'Italia nebyla schopna dostát svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování této infrastruktury," řekl Toninelli v televizním kanálu RAI 1. Informoval dále, že svůj resort zmocnil, aby uplatnil sankce vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností, tedy aby jí odebral koncesi a vymáhal finanční postih, který podle smlouvy může být až 150 milionů eur.

Most "se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože se neprovedla údržba", myslí si vicepremiér Luigi Di Maio, předseda vládního Hnutí pěti hvězd (M5S). "Ti, co nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l'Italia," uvedl Di Maio v rozhlase. "Celé roky se říká, že soukromníci dálnice spravují lépe než stát. A teď nám držitel jedné z největších koncesí v Evropě tvrdí, že most byl bezpečný a nic jeho zřícení nenapovídalo," rozvedl.

"(Společnost) Autostrade měla provést údržbu, ale neučinila tak. Vybírala jedno z nejdražších mýtných v Evropě a platila jedny z nejnižších daní, a navíc v Lucembursku. Společnost musí přijít o koncesi a zaplatit pokutu. Pokud se soukromník nedokáže postarat o dálnice, zastane to stát," uvedl Di Maio.

Jeho strana se ovšem po neštěstí nevyhnula kritice - někteří poslanci M5S v roce 2013 zpochybnili ambiciózní a nákladné opravy mostu jako plýtvání penězi. Dokument z roku 2013, v němž M5S hrozbu zřícení mostu přirovnává k "pohádce pro děti", dnes z webu hnutí zmizel, informoval list Politico.

Další vicepremiér Matteo Salvini, předseda eurokeptické Ligy a ministr vnitra, uvedl, že na popud vlády budou v celé zemi prověřeny stárnoucí mosty a tunely. Italská vláda musí podle něj vyčlenit více financí na infrastrukturu a nebrat přitom v potaz rozpočtová pravidla Evropské unie.

"Měli bychom si položit otázku, zda respektování těchto (rozpočtových) pravidel je důležitější než bezpečnost italských občanů. Podle mého to samozřejmě důležitější není," konstatoval ministr vnitra.

Zpravodajský server BBC upozornil, že zatímco v roce 2006 Itálie vyčlenila na silnice přes 14 miliard eur (359,7 miliardy Kč), po finanční krizi v roce 2008 částka klesla pod čtyři miliardy eur (102,8 miliardy Kč).

