Praha - Kvůli pádu člověka do kolejiště byl dnes odpoledne zhruba na půl hodiny přerušený provoz metra na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí. Důvodem byl pád člověka do kolejiště ve stanici Karlovo náměstí. Vyplývá to z informací dopravního podniku a pražských záchranářů.

Provoz na lince B byl zastaven v 16:09. Podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové spadl osmačtyřicetiletý muž ve stanici Karlovo náměstí mezi vagony metra. Jak vážná zranění muž utrpěl, zatím není jasné. Provoz metra byl po nehodě obnoven v 16:45.