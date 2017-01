New York - Do semifinále ligy amerického fotbalu NFL se probojovali vítězové základní části New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Atlanta Falcons a také Green Bay Packers. Držitelé rekordních 13 mistrovských titulů ve čtvrtfinále vyřadili druhý nejlepší tým základní části Dallas Cowboys kopem v poslední sekundě utkání.

Green Bay vedené hvězdným rozehrávačem Aaronem Rodgersem vedlo většinu zápasu, nejvíce 28:13, ale favorizovaný Dallas v závěrečné čtvrtině mohutně dotahoval a půl minuty před koncem vyrovnal na 31:31. Tři sekundy před koncem ale Rodgers našel dlouhým pasem k postranní čáře spoluhráče, čímž vytvořil ideální pozici pro tříbodový kop, který Mason Crosby proměnil a zařídil těsné vítězství Packers.

Druhý tým Národní konference Atlanta postoupila přes Seattle Seahawks po výhře 36:20, Pittsburgh v duelu třetího s druhým týmem Americké konference udolal Kansas City 18:16, všechny body Ocelářů zařídil tříbodovými kopy Chris Boswell. Patrioti si poradili s Houston Texans 34:16 díky třem touchdownům Diona Lewise.

V semifinále se Patrioti utkají o postup do Super Bowlu s Pittsburghem a Green Bay vyzve Atlantu.