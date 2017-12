Pardubice - David Pabiška bude nejzkušenějším českým motocyklistou na lednové Rallye Dakar. Na legendární soutěži se představí již pojedenácté, jubilejní desátý start ho čeká na motocyklu. Děkuje za to i svým fanouškům, kteří jej finančně podpořili.

Pabiška totiž přišel o jednoho ze sponzorů, a proto se rozhodl spustit kampaň na serveru Startovač. Fanoušci mu pomohli, po drobných částkách mu poslali 380.000 korun.

"Hrozně mě to potěšilo a vážím si toho. Už dříve mi lidi říkali, že by mě symbolicky podpořili, teď jsem se do toho nechal trochu uvrtat. A myslím, že se to povedlo," řekl Pabiška ČTK.

"V rozpočtu je to kapka v moři, ale není to zanedbatelné," podotkl čtyřiatřicetiletý závodník. S příznivci se pak setkával a připravil pro ně i malé dárky. "Je to zavazující, ale neobtěžuje mě to. Můžu je vidět, podat si s nimi ruku. Je to fajn," řekl člen týmu Barth racing.

Před minulým ročníkem rallye se rozhodl výrazně změnit přípravu i upravit stravu a změn se snažil držet i letos. "Trošičku jsem u toho zůstal. Nejde to držet celý rok, je to v některých případech bolavé. Například, když máš rád sladké," pousmál se Pabiška, jenž se na začátku roku musel vypořádat se zdravotními problémy.

Krátce po návratu z minulého Dakaru šel na operaci s kolenem a rekonvalescence se nakonec protáhla na čtyři měsíce. "Dostal jsem křížový vaz od dárce a tělo to asi nechtělo přijmout. Byl jsem z toho špatný. Teď už je to ale dobré. Můžu dokonce hrát i hokej, což jsem dříve nemohl. Po třech letech můžu říct, že jsem zdravý," uvedl Pabiška, jehož bratr Lukáš hraje za extraligovou Mladou Boleslav.

Jezdec má hokej má rád, i proto se inspiroval u Jaromíra Jágra a začal trénovat se závažími. Běhá s nimi a maskou na Ještěd. "Jsem jako boxer Rocky, trénuju v přirozeném prostředí," pousmál se Pabiška. Maskou omezuje přísun vzduchu do plic a simuluje si náročné podmínky v horách.

I díky kvalitní přípravě Pabiška věří, že se mu v lednu podaří vylepšit 45. místo z předešlého ročníku. "To byl děs," konstatoval. O šance na lepší výsledek jej připravily technické problémy hned v úvodu soutěže. "Neustále mě někdo předjížděl, pak já předjížděl je, pak to zase zdechlo... Chybu jsme našli a opravili až šestý den, kdy už jsem to nevydržel a začal kolem sebe hodně nadávat. KTM platíme nemalé peníze, ale služby nebyly dobré," podotkl.

Zatím nejlepším Pabiškovým výsledkem je 18. místo z roku 2014. "Chtěl bych se vrátit na pozici, kterou mám nejradši. To je kolem 25. místa. Kdyby to bylo do dvacky, bylo by to skvělé. Je to ale i o štěstí," řekl liberecký závodník, který počítá s tím, že pořadatelé připraví pro jezdce tentokrát hodně náročnou trať.

"Je to 40. ročník, takže se určitě hodně snažili. A vždy, když se v minulosti snažili, tak to přehnali. To je jejich mor. Kdo tam pak vydrží nejdále, padají mu body do klína. Je potřeba vydržet v solidním tempu do cíle. Očekávám někde nějaký průšvih," dodal Pabiška.