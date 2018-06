Praha - Koncert Ozzyho Osbournea si dnes v pražských Letňanech nenechalo ujít kolem 35.000 fanoušků. Osbourne se svou kapelou v půldruhahodinovém setu zahrál nejslavnější skladby jak ze své sólové éry, tak i několik písní od legendárních Black Sabbath, se kterými vystupoval jako zpěvák.

Vitální a zjevně dobře naladěný Osbourne nabídl publiku například hity Mr. Crowley, No more tears, Suicide Solution, Crazy Train, Mama I´m coming home nebo I Don´t know. Z éry Black Sabbath zazněly mimo jiné War Pigs nebo přídavkový Paranoid.

Začátek koncertu provázely dlouhé fronty u vstupu do areálu, kde museli návštěvníci procházet bezpečnostní kontrolou a dostávat pásky pro vstup do některých sektorů, například na tribuny. Na travnaté ploše se také podepsal nedávný déšť, místy se měnila v hluboké bláto.

Turné Farewell World Tour označují pořadatelé jako poslední, ale pravděpodobně se protáhne až do roku 2020. Devětašedesátiletý Osbourne slaví na turné 50. výročí své umělecké dráhy jako sólový umělec i jako zpěvák skupiny Black Sabbath, která byla založena v roce 1968.

Vystoupení hlavní hvězdy Ozzyho Osbournea v pražských Letňanech dnes předcházel koncert formace Hollywood Vampires, kterou mimo jiné tvoří herec Johny Depp, zpěvák Alice Cooper nebo kytarista Aerosmith Joe Perry. Téměř zaplněnému areálu zahráli rockovou klasiku od AC/DC, Doors, Davida Bowieho nebo Motörhead. Hollywood Vampires vznikli před třemi lety a hrají rockovou hudbu ze 70. let. Slavný "Pirát z Karibiku" zahrál na kytaru, ale také spolu s Cooperem několik písní zpíval, mimo jiné Bowieho Heroes. Skupina dále hrála hity jako Ace of Spades (Motörhead), Break on Through (Doors), Sweet Emotions (Aerosmith) nebo The Jack (AC/DC). Dalšími předskokany byly španělští Lords of Black a zpěvák amerických Korn Jonathan Davies.

Pražský magistrát kvůli koncertu uzavřel až do půlnoci některé ulice v Praze 18 a 19. Dopravní podnik posílil metro na trase C a po skončení koncertu zvýšil počet souprav i na ostatních linkách.