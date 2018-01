Londýn - Fotbalista Mesut Özil ukončil spekulace o možném odchodu z Arsenalu a s londýnským klubem dnes podepsal novou vylepšenou smlouvu až do léta 2021. Devětadvacetiletý německý reprezentační záložník se stane nejlépe placeným hráčem klubové historie, za týden si vydělá 350 tisíc liber (10 milionů korun). Původní kontrakt měl Özilovi vypršet po sezoně.

Dohodě předcházely měsíce spekulací o tom, že by Özil mohl z Arsenalu po necelých pěti letech odejít. Tvořivý záložník, který do londýnského klubu přestoupil v roce 2013 z Realu Madrid, v této sezoně nastoupil za "Kanonýry" do 21 soutěžních utkání a připsal si čtyři góly a šest asistencí.