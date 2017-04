Těšetice (Znojemsko) - Pěstitelé ovoce na Znojemsku v noci vyjeli do sadů se zmlžovači, aby ochránili letošní úrodu před mrazy. Ty podle předpovědi přišly, netrvaly však celou noc, protože po 01:00 se s příchodem oblačnosti oteplilo lehce nad nulu. Podle ředitele Pomony Těšetice Iva Pokorného tento zvrat ochránil ovoce víc než umělá mlha, řekl ČTK.

Video: Ovocnáři na Znojemsku vyjeli v noci do sadů se zmlžovači 21.04.2017, 10:19, autor: pav/ama, zdroj: ČTK/Jihlava

Zmlžovače si řada ovocnářů pořídila po loňských jarních mrazech, které zničily velkou část úrody. Jedná se o zařízení zapřažené za traktor, který projíždí dokola sad a vyrábí mlhu. Díky tomu se mikroklima okolo stromů tak neprochladí.

"Začali jsme už v devět večer. Po jedné přišla oblačnost a z minus dvou teplota stoupla na plus dva. Dali jsme chlapům přestávku na kafe, ale mlžili jsem až do sedmi do rána," řekl Pokorný. Ze zvědavosti sledoval situaci i u kolegů. "Když jsem si otevřel meteorologické stanice, záviděl jsem těm na východ od nás, ale o tři hodiny později už se přesunul studený vzduch i k nim," popsal situaci.

Jaké případné škody mráz napáchal, bude jasné až po několika dnech. Některé druhy ovoce už před pár dny odkvetly, jiné jsou v květu a například meruňky už byly krátce po odkvětu. "Může to mít přímé i nepřímé následky, jako je prochlazení semeníků, nebo zvýšený propad ovoce při dozrávání. To se teprve uvidí. S nadějí věříme, že to nebude tak hrozné jak loni," řekl Pokorný.

Nečekané mrazy loni na konci dubna lokálně škodily na celé jižní Moravě, nejvíc trpěly meruňky a třešně, o úrodu přicházeli také vinaři. Ti vyčíslili v ojedinělých případech ztrátu úrody až na 80 procent. Škody, které tehdy mráz způsobil českým zemědělcům, šly do stovek milionů korun a postiženi byli i zemědělci ostatních zemí střední Evropy.